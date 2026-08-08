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तीन वर्षांपासून फरार बॅग लिफ्टिंग टोळी पोलिसांच्या जाळ्यात; 5 लाख 300 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

2 ऑगस्ट 2023 रोजी सिडको, नांदेड येथील रहिवासी प्रशांत प्रभाकर ढवळे यांनी नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.

Nanded Rural Police Arrest Three Fugitives in Bag Lifting
तीन वर्षांपासून फरार बॅग लिफ्टिंग टोळी पोलिसांच्या जाळ्यात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 10:33 AM IST

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नांदेड : नांदेड ग्रामीण पोलिसांनी तब्बल तीन वर्षांपासून फरार असलेल्या बॅग लिफ्टिंग गुन्ह्यातील तीन आरोपींना शुक्रवारी (7 ऑगस्ट) अखेर अटक केली आहे. आरोपींकडून 5 लाख 300 रुपये किमतीचा चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेनं तांत्रिक विश्लेषण, गोपनीय माहिती आणि विविध राज्यांमध्ये शोधमोहीम राबवत ही कारवाई केली.

तीन वर्षांपासून फरार बॅग लिफ्टिंग टोळी पोलिसांच्या जाळ्यात (ETV Bharat)

नेमकं प्रकरण काय? : 2 ऑगस्ट 2023 रोजी सिडको, नांदेड येथील रहिवासी प्रशांत प्रभाकर ढवळे यांनी नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. अज्ञात आरोपींनी त्यांची बॅग लिफ्टिंग करून त्यातील सोन्याचे दागिने आणि इतर मौल्यवान ऐवज चोरल्याचं त्यांनी तक्रारीत नमूद केलं होतं. याप्रकरणी नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 561/2023, कलम 379 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास करताना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकानं तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला. तसेच गोपनीय माहितीच्या आधारे विविध राज्यांमध्ये शोधमोहीम राबवण्यात आली. अखेर पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक करून त्यांच्याकडून 5 लाख 300 रुपये किमतीचा चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला.

सापळा रचून तिघांना ताब्यात घेतलं : गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान यापूर्वी दोन आरोपींना अटक करून त्यांच्याकडून 13 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. मात्र, या गुन्ह्यातील आणखी तीन आरोपी मागील तीन वर्षांपासून पोलिसांना गुंगारा देत फरार होते. फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ. नीताभ रोहन यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला विशेष सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण, गोपनीय माहिती तसेच विविध राज्यांमध्ये शोधमोहीम राबवली. तपासादरम्यान आरोपी ओडिशातील जाजपूर परिसरात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलीस पथकानं तिथं जाऊन गुप्त बातमीदारांच्या माध्यमातून आरोपींचा शोध घेतला. पुढे आरोपी तेलंगाणाच्या निर्मल जिल्ह्यातील बासर इथं असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून तिघांना ताब्यात घेतलं.

अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं अशोक गंगा आजा राजू (वय 40), कंठा दास येयु दास (वय 40) आणि विनय राम प्रधान (वय 23) अशी आहेत. ते अनुक्रमे जाजपूर, ओडिशा आणि निजामाबाद, तेलंगणा परिसरातील असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. पोलिसांनी चौकशी केली असता, आरोपींनी बॅग लिफ्टिंगचा गुन्हा केल्याची कबुली दिल्याचं सांगण्यात आलं. आरोपींकडून 5 लाख 300 रुपये किमतीचा चोरीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, त्यांना पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी नांदेड ग्रामीण पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे.

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नांदेड बॅग लिफ्टिंग टोळी
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