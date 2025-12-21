ETV Bharat / state

एकाच कुटुंबातील भाजपाचे सहा उमेदवार पराभूत; लोहा नगरपरिषेदत सहापैकी पाच जागांवर राष्ट्रवादी विजयी

आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी नगराध्यक्ष पदासह 17 नगरसेवक निवडून आणून नगरपरिषदेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकवला. एकाच घरातील सहा जणांचा पराभव झाल्यानं चर्चेचा विषय झाला.

Loha Municipal Council election
लोहा नगरपरिषद निवडणूक (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 21, 2025 at 7:52 PM IST

|

Updated : December 21, 2025 at 8:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड - लोहा नगरपरिषद निवडणूकीत एकाच घरातील सहा जणांना तिकीट देऊन घराणेशाहीचा कित्ता ओढणाऱ्या भाजपाला जनतेनं नाकारत धक्का दिला आहे. माजी नगराध्यक्ष गजानन सूर्यवंशी आणि त्यांच्या पत्नीसह कुटुंबातील सहाही जणांचा दारुण पराभव झाला आहे. सहापैकी पाच जागेवर राष्ट्रवादी तर एका जागेवर काँग्रेसच्या महिला उमेदवार विजयी झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे भाजपच्या उमेदवारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभा घेतली होती. पण, फारसा फरक मतदारावर पडला नाही.


एकाच कुटुंबातील सहा सदस्यांचा पराभव- नांदेड जिल्हातील लोहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं नगराध्यक्ष पदासाठी गजानन सूर्यवंशी यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते. याचबरोबर गजानन सूर्यवंशी यांच्या पत्नी गोदावरी सूर्यवंशी, भाऊ सचिन सूर्यवंशी, भावाची पत्नी सुप्रिया सचिन सूर्यवंशी, मेहुणा युवराज वाघमारे, भाच्याची पत्नी रीना अमोल व्यवहारे अशा सहा जणांना उमेदवारी दिली होती. पक्षात घराणेशाही चालत नाही, म्हणाऱ्या भाजपानं एकाच घरातील सहा जणांना उमेदवारी दिल्यानं चर्चेचा विषय झाला होता. या घराणेशाहीवरून राज्यभर भाजपा विरोधात टीका झाली होती. कुटुंबातील दुसरीकडे किती जण निवडून येतील याकडेदेखील सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. पण, लोहा शहरातील मतदारानं कुटुंबातील सर्व सदस्यांना स्पष्ट नाकारलं. माजी नगराध्यक्ष गजानन सूर्यवंशी यांच्यासह सर्वांचा या निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. या पराभवानं भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे.

लोहा नगरपरिषद निवडणूक निकाल (Source- ETV Bharat Reporter)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भरघोस यशाचं श्रेय - राज्यात पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत मिळालेल्या भरघोस यशाचं श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलीय. नगरपंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकीत महायुतीमधील उमेदवार म्हणून सदस्य आणि नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. देशभरात पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या विकास कामामुळे यश मिळालं आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचेदेखील त्यांनी आभार मानले आहेत.


हेही वाचा-

  1. काँग्रेस सोडून भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्या जगताप कुटुंबाची पुन्हा सासवडवर सत्ता; शिवसेनेच्या 9 उमेदवारांचा विजय
  2. लाइव्ह Local Body Election Results 2025 Live : नगरपालिका निवडणुकांमध्ये महायुती 'आघाडी'वर; दिग्गजांना धक्का, काही ठिकाणी राडा
  3. बुलढाणा जिल्ह्यात भाजपाच मोठा भाऊ; खामगाव भाजपाचाच गड, तर मेहकर–लोणारमध्ये प्रतापराव जाधवांना धक्का
Last Updated : December 21, 2025 at 8:24 PM IST

TAGGED:

ASHOK CHAVAN ON ELECTION RESULTS
लोहा नगरपालिका निवडणूक
GAJANAN SURYAWANSHI DEFEAT
NANDED LOCAL BODY ELECTION
LOHA NAGARPALIKA ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.