ETV Bharat / state

सुखबीर सिंग बादल यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी मोठी अपडेट; 'सुरक्षा यंत्रणेत चूक नाही', नांदेड पोलिसांकडून चौकशी सुरू!

नांदेडचे पोलीस अधीक्षक निलाभ रोहन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुखबीर सिंग बादल यांच्यावरील हल्ल्यानंतर आरोपीला घटनास्थळावरूनच ताब्यात घेण्यात आलं असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

Nanded Police Interrogate Badal's Attacker
सुखबीर सिंग बादल यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी मोठी अपडेट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 7:43 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : नांदेड शहरात मुगट येथील मातासाहिब गुरुद्वारामध्ये पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी महत्त्वाची माहिती दिलीय. नांदेडचे पोलीस अधीक्षक निलाभ रोहन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्ल्यानंतर आरोपीला घटनास्थळावरूनच ताब्यात घेण्यात आलं असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

निलाभ रोहन म्हणाले, ''आज दोन वाजता बादल गुरुद्वाराला गेले होते, परत येताना शिड्यांजवळ तिथे असलेल्या एका सेवादारने त्याने अचानक आपलं कृपान काढत हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. बादल यांना उजव्या हाताला दुखापत झालीय.'' गुप्तचर विभाग (IB) ची माहिती होती, तरी नांदेड पोलिसांनी कशी चूक केली, या प्रश्नावर रोहन यांनी 'चूक झाली नाही' असं सांगितलं. ते म्हणाले, ''तिथे सुरक्षेसाठी असलेल्या एका अधिकाऱ्यानं हातानं बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्या हाताला दुखापत झालीय. हल्लेखोराला लगेच ताब्यात घेतलं असून तो 60-65 वर्षाचा आहे. हल्लेखोराचं नाव जसपालसिंग असून तो पुण्याचा रहिवासी आहे. आरोपी पेशानं वकील असून त्यानं बी.कॉम आणि एल.एल.बी.चं शिक्षण घेतलं आहे. पुणे न्यायालयात त्यानं वकिली केल्याचीही माहिती समोर आली आहे. त्याचं एलएलबीचं शिक्षण झालं असून तो दोन वर्षांपासून इथं सेवा देत होता. दोन्ही अधिकाऱ्यांची प्रकृती ठीक आहे. पुढील तपास सुरू आहे. कोणत्याही गँगशी याचा संबंध आहे का, हल्ल्याचं नेमकं कारण काय होतं याचा तपास नांदेड पोलिसांच्या सहकार्यानं सुरू आहे.''

सुखबीर सिंग बादल यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी अपडेट (ETV Bharat)

या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास एटीएस, आयबी आणि नांदेड पोलीस संयुक्तपणे करत आहेत. दरम्यान, सुखबीर सिंग बादल यांची प्रकृती ठीक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

दरम्यान, या घटनेनंतर नांदेडमधील शीख समाजातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी सचिव रविंदरसिंह बुंगई यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला आहे. ते म्हणाले, ''गुरुभूमी नांदेडमध्ये अशा प्रकारचा हल्ला होणं अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह घटना आहे. एका माजी उपमुख्यामंत्र्यासोबत, ज्याला झेड प्लस सुरक्षा आहे, त्यांच्यासोबत ही घटना होणं ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्यांची प्रकृती सध्या ठीक आहे. जे इथं दर्शनासाठी येतात, त्यांच्यासोबत अशी घटना होणं, ही चुकीची गोष्ट आहे. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी फोन करून या घटनेची माहिती घेतली आहे.''

या गंभीर घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी आणि हल्ल्यामागील संपूर्ण सत्य समोर आणावे, अशी मागणी शीख समाजाच्या वतीनं करण्यात आलीय.

हेही वाचाः

  1. प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा अनोखा निषेध! काँग्रेसकडून रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये केक कापत अन् गोट्या खेळत आंदोलन
  2. नोकरी नाही म्हणून निराश होऊ नका; 'या' गावातील पदवीधरांकडून शिका आधुनिक शेती, डाळिंबातून कमावले लाखो रुपये
Last Updated : August 13, 2026 at 8:25 PM IST

TAGGED:

SUKHBIR SINGH BADAL
सुखबीर सिंग बादल हल्ला
सुखबीर सिंग बादल
SUKHBIR SINGH BADAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.