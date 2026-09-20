ETV Bharat / state

शाहूनगर डोरेमॉन खून प्रकरण: महाराष्ट्र पोलिसांनी तेलंगणात मारेकऱ्यांना ठोकल्या बेड्या

किरकोळ वादातून डोरेमॉन उर्फ संघरत्न माधव वाघमारे या तरुणाचा धारदार शस्त्रानं खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी मारेकऱ्यांना तेलंगाणातून बेड्या ठोकल्या आहेत.

Shahunagar Youth Murder Case
पोलिसांनी तेलंगणात मारेकऱ्यांना ठोकल्या बेड्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : शहरातील शाहू नगर, वाघाळा परिसरात किरकोळ वादातून डोरेमॉन उर्फ संघरत्न माधव वाघमारे या तरुणाचा धारदार शस्त्रानं खून केल्याची घटना 18 सप्टेंबर रोजी रात्री वाघाळा परिसरात घडली. या खूनप्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेनं सहा संशयित आरोपींना तेलंगणातील निझामाबाद इथून शनिवारी रात्री ताब्यात घेतलं आहे. राजदिप उर्फ मॉन्टी दिपक तारु, प्रविण उर्फ बबलु रावसाहेब तारु, आदर्श उर्फ अनिल संजय लोहकरे, साईनाथ उर्फ साई राजु धुमाळे, आदेश उर्फ बंटी संजय कांबळे आणि माधव आनंदा नवघरे अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावं आहेत.

वाघाळा परिसरात तरुणाचा खून : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शाहू नगर वाघाळा येथील पाण्याच्या फिल्टर टाकीजवळ डोरेमॉन उर्फ संघरत्न माधव वाघमारे (वय 20) याच्यावर काही तरुणांनी किरकोळ वादातून धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. या हल्ल्यात डोक्यावर, चेहऱ्यावर, मानेवर आणि छातीवर गंभीर वार झाले. जखमी संघरत्न याला उपचारासाठी विष्णुपुरी इथल्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. या प्रकरणी मृताची आई पंचशिला वाघमारे यांच्या तक्रारीवरून नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 1224/2026 अन्वये भारतीय न्याय संहिता तसेच भारतीय शस्त्र अधिनियमाच्या संबंधित कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिसांनी मारेकऱ्यांना ठोकल्या तेलंगाणातून बेड्या : घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा आणि नांदेड ग्रामीण पोलिसांची विविध पथकं आरोपींच्या शोधासाठी रवाना करण्यात आली. तपासादरम्यान आरोपी तेलंगणातील निझामाबाद इथं पळून गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचा माग काढला. त्यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी निझामाबाद इथून राजदिप उर्फ मॉन्टी दिपक तारु (19), प्रविण उर्फ बबलु रावसाहेब तारु (19), आदर्श उर्फ अनिल संजय लोहकरे (21), साईनाथ उर्फ साई राजु धुमाळे (20), आदेश उर्फ बंटी संजय कांबळे (21) आणि माधव आनंदा नवघरे (19), या आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान आरोपींनी संगनमत करून हल्ला केल्याची कबुली दिली आहे. या दाव्याची पुढील तपासात पडताळणी केली जात आहे.

सर्व आरोपींना पुढील कारवाईसाठी नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या स्वाधीन करण्यात आलं आहे. खुनामागील नेमकं कारण आणि प्रत्येक आरोपीची भूमिका याबाबत पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांच्या आदेशानं अपर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील आणि अपर पोलीस अधीक्षक सूरज गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अतुल भोसले, सहायक पोलीस निरीक्षक गोविंद खैरे, उपनिरीक्षक साईनाथ पुयड आणि त्यांच्या पथकानं केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

हेही वाचा :

  1. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात धक्कादायक कट उघड : पोलिसांकडून ५ हजार ५३ पानांचं दोषारोपपत्र दाखल
  2. अखेर युवराज हत्या प्रकरण सोडवण्यात दिल्ली पोलिसांना यश : उत्तराखंडमधून आरोपीला ठोकल्या बेड्या
  3. पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या करणारा आरोपी चकमकीत ठार; पाकिस्तानमधील हँडलरबाबत पोलीस आयुक्तांनी दिली धक्कादायक माहिती

TAGGED:

ARRESTED ACCUSED FROM TELANGANA
SHAHUNAGAR YOUTH MURDER
शाहूनगर डोरेमॉन खून प्रकरण
मारेकऱ्यांना ठोकल्या बेड्या
SHAHUNAGAR YOUTH MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.