नांदेडमध्ये धक्कादायक प्रकार; लाईट नसल्यामुळं रुग्णवाहिकेच्या हेडलाईटच्या प्रकाशात केलं पोस्टमार्टम!
नायगाव उपजिल्हा रुग्णालयात वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळं मृतदेहाचे पोस्टमार्टम चक्क रुग्णवाहिकेच्या हेडलाईटच्या प्रकाशात करण्यात आले. या गंभीर प्रकारामुळं नागरिकांमधून प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
Published : June 13, 2026 at 2:20 PM IST
नांदेड : जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आणणारी धक्कादायक घटना नायगाव उपजिल्हा रुग्णालयात घडली आहे. रुग्णालयातील शवविच्छेदन विभागात वीजपुरवठा खंडित झाल्यानं एका मृत व्यक्तीचे पोस्टमार्टम चक्क रुग्णवाहिकेच्या हेडलाईटच्या प्रकाशात केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर सर्वत्र संताप व्यक्त होत असून आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत.
आरोग्य सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर : एका व्यक्तीचा मृतदेह सुमारे रात्री सहा वाजण्याच्या दरम्यान रुग्णालयात आणण्यात आला. पोलिसांनी पंचनामा आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण केली. यानंतर शवविच्छेदन सुरू करण्यात आलं. मात्र, याचवेळी पोस्टमार्टम विभागातील मुख्य वीजवाहिनी जळाल्यामुळं अचानक वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यामुळं डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली. या परिस्थितीत पोस्टमार्टम थांबविण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांनी उपलब्ध साधनांचा वापर करत रुग्णवाहिकेच्या हेडलाईटच्या प्रकाशात प्रक्रिया पूर्ण केली. या प्रकाराचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल होताच नागरिकांनी संताप व्यक्त केला असून ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन : "या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. संबंधित रुग्णालयात एक्सप्रेस फीडर तसंच जनरेटरची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळं संपूर्ण रुग्णालयात वीजपुरवठा नसल्याची परिस्थिती उद्भवणे अपेक्षित नाही. मात्र, पोस्टमार्टम सुरू असतानाच मुख्य वायर जळाल्यामुळं गुरुवारी (दि.11) रात्री हा प्रकार घडला. त्रिसदस्यीय समिती या प्रकरणाची पडताळणी करेल. चौकशीत कोणतीही हलगर्जीपणा किंवा नियमांचं उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसंच संध्याकाळी करण्यात आलेले पोस्टमार्टेम शासनाच्या नियमांनुसार होते की नाही, याचाही तपास समितीमार्फत केला जाणार आहे," अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सचिन पेरके यांनी दिली.
अशा घटना पुन्हा घडू नयेत : रुग्णवाहिकेच्या हेडलाईटच्या प्रकाशात पोस्टमार्टम करण्याची वेळ येणं ही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत असून, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी तातडीनं उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
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