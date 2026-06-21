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गोळ्या झाडून धारदार शस्त्राने वार; जमिनीच्या वादातून नांदेडमध्ये एकाची हत्या

गेल्या तीन महिन्यांपासून नांदेड शहरात गँगवार, हत्येच्या घटना सुरू आहेत. शहरातील खडकपूरा परिसरात एकाची हत्या करण्यात आली आहे.

Nanded Murder News
जमिनीच्या वादातून एकाची हत्या (ETV Bhartat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 1:22 PM IST

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नांदेड : नांदेड शहरातील खडकपूरा परिसरात शनिवारी उशिरा रात्री शेख शमीम यांची धारदार शस्त्रानं वार करून तसेच गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

वैमानश्यातून झाली हत्या : मिळालेल्या माहितीनुसार, उशिरा रात्री अज्ञात हल्लेखोरांनी शेख शमीम यांच्यावर प्रथम धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. त्यानंतर गोळीबार केला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. ही हत्या पूर्व वैमनस्यातून झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

जमिनीच्या वाद्यातून हत्या : जमिनीच्या वाद्यातून हत्या झाल्याची प्राथमिक माहिती तपासातून समोर आली आहे. घटनास्थळी पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांच्यासह अर्चना पाटील आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस पथकानं घटनास्थळाची पाहणी केली. तर आरोपीचा शोध सुरू आहे. खडकपुरा भागांमध्ये मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

कशी घडली घटना? : शनिवारी मध्यरात्रीनंतर सुमारे दीड ते दोन वाजण्याच्या दरम्यान शेख शमीम शेख इसाक हे आपल्या एका मित्रासोबत वाघी रस्त्यावरील एका पान टपरीजवळ ओट्यावर बसले होते. त्याचवेळी दुचाकींवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्याजवळ येऊन परिसरातील दर्गाहचा पत्ता विचारला. शेख शमीम हे पत्ता सांगत असतानाच शमीम यांच्यासोबत असलेल्या मित्राच्या नजरेस हल्लेखोरांकडे पिस्तूल असल्याचे दिसले. परिस्थितीची जाणीव होताच त्यांनी शमीम यांना सावधगिरीचा इशारा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तेवढ्यात हल्लेखोरांनी शेख शमीम यांच्यावर जीवघेणा हल्ला चढवला. शमीम यांच्यावर आधी गोळीबार करण्यात आला. त्यानंतर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले होते. अतिरक्तस्त्रावामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.

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TAGGED:

LAND DISPUTE
निर्घृण हत्या
NANDED MURDER
जमिनीच्या वाद्यातून हत्या
NANDED MURDER NEWS

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