नांदेड महापालिकेवर भाजपाच्या कविता मुळे महापौर तर उपमहापौर पदी दीपकसिंह रावत; औपचारिक घोषणा बाकी

नांदेडमध्ये महापौर आणि उपमहापौर पदावर भाजपाचेच उमेदवार विराजमान होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 10 तारखेला याची औपचारिक घोषणा होईल.

नांदेड महापालिका महापौर, उपमहापौर पदासाठी अर्ज देताना कविता मुळे, दीपकसिंह रावत आणि इतर
नांदेड महापालिका महापौर, उपमहापौर पदासाठी अर्ज देताना कविता मुळे, दीपकसिंह रावत आणि इतर (ETV Bharat Reporter)
नांदेड – नांदेड महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं इतिहास घडवत पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्ता काबीज केली आहे. एकूण 81 नगरसेवकांपैकी तब्बल 45 नगरसेवक भाजपाचे निवडून आल्यानं भाजपा शहरातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. या यशानंतर आता महापौर आणि उपमहापौर पदावरही भाजपाचेच उमेदवार विराजमान होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.


भाजपाकडून महापौर पदासाठी कविता मुळे तर उपमहापौर पदासाठी दीपकसिंह रावत यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. दोन्ही उमेदवारांनी आज आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यावेळी भाजपाचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. पक्षानं दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल कविता मुळे आणि दीपकसिंह रावत यांनी समाधान व्यक्त केलं असून शहराच्या विकासासाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.


येत्या 10 फेब्रुवारीला नांदेड महानगरपालिकेची विशेष सभा आयोजित करण्यात येणार असून, या सभेत महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. सभेनंतर त्यांच्या निवडीची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल. भाजपाकडं स्पष्ट बहुमत असल्यानं ही निवडणूक औपचारिक ठरण्याची शक्यता आहे.


भाजपानं प्रथमच नांदेड महापालिकेवर सत्ता मिळवल्यानं शहराच्या राजकारणात मोठा बदल झाला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचं वर्चस्व असलेल्या महापालिकेत आता भाजपाचा झेंडा फडकणार आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर भाजपा प्रशासन काय निर्णय घेतं, याकडं नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.


2026 च्या निकाला नुसार 81 जागांपैकी पक्षानिहाय वितरण खालीलप्रमाणे आहे :

  • भारतीय जनता पार्टी पक्ष (भाजपा) – 45 जागा
  • ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) – 15 जागा
  • भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस – 10 जागा
  • वंचित बहुजन आघाडी (VBA) – 5 जागा
  • शिवसेना – 4 जागा
  • राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) – 1 जागा
  • स्वतंत्र उमेदवार (Independent) – 1 जागा

