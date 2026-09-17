नांदेड मनपाचा अजब कारभार, 'स्वच्छता अभियाना'साठी चक्क स्वच्छ रस्त्यावरच आणून टाकला कचरा!
नांदेडमध्ये 'स्वच्छता ही सेवा 2026' अभियानांतर्गत नेत्यांना साफसफाई करता यावी म्हणून महानगरपालिकेनेच आधी स्वच्छ असलेल्या व्हीआयपी रस्त्यावर कचरा आणून टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Published : September 17, 2026 at 8:46 PM IST
नांदेड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवसाच्या निमित्तानं 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत देशभरात ‘स्वच्छता ही सेवा 2026’ अभियान राबविण्यात येत आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन आणि मोदींच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून, नांदेड महानगरपालिकेच्या पुढाकारानं 'स्वच्छ नांदेड - सुंदर नांदेड' ही मोहीम सुरू करण्यात आली. मात्र, नांदेडमध्ये या अभियानाचा अधिकृत शुभारंभ करण्यासाठीच आधीपासून पूर्णपणे स्वच्छ असलेल्या रस्त्यावर प्रशासनाकडून कचरा आणून टाकण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, यामुळे मनपाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या पुतळ्यासमोरील मुख्य व्हीआयपी रोडवर राज्याचे पालकमंत्री अतुल सावे आणि भाजप नेते अशोक चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला. या अभियानाच्या जनजागृतीसाठी आणि नेत्यांना 'श्रमदान' करून रस्ता साफ करता यावा, यासाठी महानगरपालिका प्रशासनानेच आधी त्या ठिकाणी बाहेरून कचरा आणून पसरवला होता.
या कार्यक्रमाला महापौर कविता मुळे, खासदार रवींद्र चव्हाण, आमदार अमरनाथ राजूरकर, आमदार भीमराव केराम, आमदार बालाजी कल्याणकर यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. तसंच जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन आणि मनपा आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी या मोहिमेत सहभागी झाले होते.
प्रत्यक्ष मोहीम सुरू झाल्यावर उपस्थित मंत्री आणि नेत्यांनी रस्त्यावरील तो कचरा साफ करून अभियानाचा शुभारंभ केला; मात्र स्वच्छता अभियानाची केवळ सुरुवात करून दाखवण्यासाठी मनपा प्रशासनानंच आधी स्वच्छ रस्ता घाण केल्याचा आरोप आता होत असून, या दिखाऊ भूमिकेवर चहुबाजूंनी तीव्र टीका होत आहे.
दरम्यान, हा कचरा नेमका कोणी आणि कोणाच्या आदेशानं रस्त्यावर आणून टाकला? याबाबत प्रसारमाध्यमांनी पालकमंत्री अतुल सावे यांना थेट प्रश्न विचारला असता, आपल्याला या प्रकरणाची पूर्वकल्पना नव्हती, असं स्पष्ट करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
एकीकडे प्रशासनातर्फे ‘स्वच्छता ही सेवा’ असा व्यापक संदेश दिला जात असताना, दुसरीकडे मात्र प्रत्यक्ष कार्यक्रमाच्या प्रसिद्धीसाठी स्वच्छ रस्त्यावरच कचरा टाकण्याच्या या अजब प्रकारामुळे, नांदेडमध्ये आता महानगरपालिकेच्या या संपूर्ण स्वच्छता मोहिमेच्या आणि हेतूच्या प्रामाणिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
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