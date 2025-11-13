ETV Bharat / state

कुंडलवाडीत 21 लाख 50 हजारांची रोकड जप्त; वाहन तपासणीदरम्यान सापडली रक्कम

एसएसटी पथकानं बुधवारी बिलोलीकडून कुंडलवाडी शहराकडं येणाऱ्या चारचाकी वाहनाची तपासणी केली. त्यावेळी वाहनामध्ये 21 लाख 50 हजार रुपयांची रक्कम असलेली एक लोखंडी पेटी आढळून आली.

NANDED KUNDALWADI NEWS
लोखंडी पेटीत आढळली रक्कम (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 7:58 AM IST

1 Min Read
नांदेड : राज्यात सध्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. त्यामुळं इच्छुक उमेदवार निवडणुकीची जोरदार तयारी करीत आहेत. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यापासून निवडणुकीच्या हालचालींना वेग आला आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं नांदेडमध्ये एसएसटी पथकाची नियुक्ती केली आहे. एसएसटीच्या माध्यमातून वाहनांची कसून तपासणी सुरू आहे. तपासणी करत असताना एका चारचाकी वाहनातून लाखोंची रोकड एसएसटी पथकानं जप्त केली. ही घटना बुधवारी दुपारी 4 घडली.

एसएसटी पथकानं केली कारवाई : राज्यात इच्छुक उमेदवार निवडणुकीची जोरदार तयारी करीत आहेत. नगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगानं नांदेडमध्ये एसएसटी पथकाची नियुक्ती केली आहे. एसएसटी पथकानं बुधवारी दुपारी 4 वाजता बिलोलीकडून कुंडलवाडी शहराकडं येणाऱ्या चारचाकी वाहनाची तपासणी केली. त्यावेळी वाहनामध्ये 21 लाख 50 हजार रुपयांची रक्कम असलेली लोखंडी पेटी आढळून आली. सदरील रक्कम एसएसटी पथकाने ताब्यात घेऊन पुढील चौकशी सुरू केली आहे. सध्या नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असताना एसएसटीनं मोठी कारवाई केल्यामुळं नांदेडमध्ये विविध चर्चा होत आहेत.

प्रकरणाचा तपास सुरू : पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी सायंकाळी 6 वाजता घटनास्थळी भेट दिली. "या रकमेबाबत चौकशी सुरू आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम ट्रेझरी कार्यालयात जमा केली असून, चौकशीनंतर पुढील कारवाई करणार आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी दिली.

या पथकानं केली कारवाई : नायब तहसीलदार अनिल परळीकर, मुख्याधिकारी दीपक मोरे, धर्माबाद उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी दशरथ पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर शिंदे, पोलीस उपनिरीक्षक गजेंद्र मांजरमकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. ही कारवाई एसएसटी पथकातील विशाल चंदापुरे, अभिजीत धुप्पे, निशिकांत अप्पाने, पोलीस कर्मचारी मिर्झा फैय्याज बेग यांनी केली.

TAGGED:

नांदेडमध्ये मोठी कारवाई
एसएसटी पथकाची मोठी कारवाई
KUNDALWADI NEWS
MUNICIPAL ELECTIONS MAHARASHTRA
NANDED KUNDALWADI NEWS

