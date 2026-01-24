नांदेडमध्ये आजपासून 'हिंद दी चादर'चा उत्सव: 52 एकरावर होणार भव्य सोहळा; गृहमंत्री अमित शाह यांची प्रमुख उपस्थिती

ETV Bharat / state

श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या 350व्या शहीदी समागम वर्षानिमित्त नांदेडमध्ये खास कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या सोहळ्याला गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित राहणार आहेत.

Published : January 24, 2026 at 10:42 AM IST

नांदेड : श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या 350 व्या शहीदी समागम वर्षानिमित्त नांदेड शहरात आज शनिवारी (24 जानेवारी) व रविवारी (25 जानेवारी) भव्य ‘हिंद दी चादर’ या धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तब्बल 52 एकर विस्तीर्ण परिसरात होणाऱ्या या ऐतिहासिक कार्यक्रमासाठी प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे.

विविध राज्यांमधून लाखो लोक नांदेडला येणार : या दोन दिवसीय कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रासह पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, तेलंगणा आदी राज्यांमधून तसेच देशाच्या विविध भागांतून लाखो भाविक व शीख समाजबांधव नांदेडमध्ये दाखल होणार आहेत. या सोहळ्यात विविध धर्मांचे अनुयायीही मोठ्या संख्येनं सहभागी होणार असल्यानं नांदेड शहरात भक्तीमय आणि उत्सवी वातावरण निर्माण झालं आहे.

सोहळ्याला अमित शाह यांची प्रमुख उपस्थिती : भव्य कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार असून, त्यांच्या उपस्थितीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच, केंद्र व राज्यातील अनेक मंत्री, खासदार, आमदार, शीख धर्मगुरू, संत-महंत आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर सहभागी होणार आहेत.

कार्यक्रमासाठी चोख बंदोबस्त : कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस बंदोबस्त, वाहतूक व्यवस्थापन, सीसीटीव्ही निगराणी, आरोग्य सेवा, अग्निशमन दल, स्वच्छता, पाणीपुरवठा तसेच, आपत्कालीन सुविधांबाबत प्रशासनानं विशेष नियोजन केलं आहे. भाविकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सर्व संबंधित विभाग समन्वयानं कार्यरत आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्य, मानवता आणि त्यागाचे महान प्रतीक असलेल्या श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या बलिदानाची आठवण करून देणारा ‘हिंद दी चादर’ हा कार्यक्रम नांदेडच्या इतिहासात सुवर्णपान ठरेल, असं मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

