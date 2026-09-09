नांदेडमधील 1127 किलो गांजा तस्करी प्रकरणात कोर्टाचा मोठा निकाल; दोघांना 10 वर्षांची सक्तमजुरी, 1 लाखांचा दंड
नांदेडमधील 1127 किलो गांजा तस्करी प्रकरणात बिलोली येथील विशेष एनडीपीएस न्यायालयानं दोन तस्करांना 10 वर्षांची सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा दंड सुनावला आहे.
Published : September 9, 2026 at 4:08 PM IST
नांदेड : जिल्ह्यातील 1 हजार 127 किलो गांजा तस्करी प्रकरणात न्यायालयानं दोन तस्करांना मोठी शिक्षा सुनावली आहे. बिलोली येथील विशेष एनडीपीएस न्यायालयानं आरोपी गोकुळ नारायण राजपूत आणि सुनील यादव महाजन यांना प्रत्येकी 10 वर्षांची सक्तमजुरी आणि 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास त्यांना अतिरिक्त सहा महिन्यांची सक्तमजुरी भोगावी लागणार आहे.
हे प्रकरण 15 नोव्हेंबर 2021 रोजीचं आहे. नांदेड जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात गांजाची आंतरराज्य तस्करी होणार असल्याची गोपनीय माहिती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो अर्थात 'एनसीबी'च्या मुंबई विभागीय पथकाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे एनसीबीच्या पथकानं नायगाव तालुक्यातील मंजरम गावाजवळ सापळा रचून नाकेबंदी केली.
याचदरम्यान संशयास्पद 'MH-26-AD-2165' क्रमांकाचा ट्रक एनसीबीच्या पथकानं अडवला. ट्रकची कसून झडती घेतल्यानंतर त्यामध्ये लपवून ठेवलेली 49 पोती आढळून आली. या पोत्यांमध्ये तब्बल 1 हजार 127 किलो गांजा असल्याचं तपासात समोर आलं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील गांजा हा कायद्यानुसार व्यावसायिक प्रमाणातील अमली पदार्थ मानला जातो.
या कारवाईत ट्रकचालक गोकुळ नारायण राजपूत आणि सहचालक सुनील यादव महाजन यांना एनसीबीनं अटक केली. तपासादरम्यान आरोपींकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गांजा बाळगण्याचं कोणतंही वैध कारण किंवा समाधानकारक स्पष्टीकरण नव्हतं, हे सरकारी पक्षानं न्यायालयात सिद्ध केलं.
एनसीबीनं या प्रकरणात जप्ती पंचनामा, फॉरेन्सिक अहवाल, डिजिटल आणि तांत्रिक पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. दोन्ही आरोपी हे मोठ्या आंतरराज्य अमली पदार्थ तस्करी नेटवर्कशी संबंधित असल्याचा दावा सरकारी पक्षानं केला होता. सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयानं दोन्ही आरोपींवरील आरोप सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
एनडीपीएस कायदा, 1985 मधील कलम 20(B)(ii)(C) अंतर्गत दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवत न्यायालयानं प्रत्येकी 10 वर्षांचा कारावास आणि 1 लाख रुपयांचा दंड सुनावला आहे. त्याचबरोबर तस्करीसाठी वापरण्यात आलेला ट्रक आणि संबंधित साहित्य जप्त करण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.
नांदेडमधून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अमली पदार्थांच्या तस्करीवर एनसीबीनं केलेल्या कारवाईला आता न्यायालयीन शिक्षेची जोड मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्यांना न्यायालयानं कडक संदेश दिला असल्याचं मानलं जात आहे.
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