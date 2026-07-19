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बैलजोडी नाही, ट्रॅक्टर परवडत नाही! शेतकरी दाम्पत्यानं स्वतःच ओढले कोळप

नांदेडच्या बामणी गावातील शेतकरी बालाजी शिराळे आणि त्यांच्या पत्नीनं पैशांअभावी बैलजोडी किंवा ट्रॅक्टर परवडत नसल्यानं स्वतःच कोळप ओढून शेतीची मशागत केली.

NANDED FARMING CRISIS
शेती करताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 19, 2026 at 8:00 PM IST

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नांदेड : शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा असला तरी आज त्याच्यावरच अत्यंत हलाखीचे दिवस आले असल्याचं एक विदारक चित्र नांदेड जिल्ह्यातून समोर आलं आहे. जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील बामणी गावातून समोर आलेलं हे दृश्य प्रत्येकाच्या मनाला चटका लावणारे आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती आणि गरिबीमुळं एका अल्पभूधारक शेतकरी दाम्पत्याला बैलजोडीअभावी स्वतःच बैलाच्या जागी जुंपून घेत शेताची मशागत करावी लागत आहे.

आर्थिक टंचाईमुळं स्वतःच बनले बैल : मिळालेल्या माहितीनुसार, बामणी येथील अल्पभूधारक शेतकरी बालाजी बाबाराव शिराळे यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. चालू हंगामात पावसानं दडी मारल्यानं वेळेत शेतीची कामं पूर्ण करण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. मात्र, घरात बैलजोडी नाही. भाड्यानं ट्रॅक्टर किंवा इतर यांत्रिक साधनं घेण्यासाठी खिशात पैसे नाहीत. अखेर शेतातील उभं पीक वाया जाऊ नये, म्हणून बालाजी शिराळे आणि त्यांच्या पत्नीनं स्वतःच कोळपणी करण्याचा निर्णय घेतला. पती स्वतः गळ्यात दोरी अडकवून बैलाप्रमाणं कोळप ओढत आहे. तर पत्नी मागून कोळप हाताळत शेतीची मशागत करत आहे.

प्रतिक्रिया देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

शासकीय मदतीची आर्त हाक : या कष्टाच्या प्रवासाबाबत बोलताना शेतकरी बालाजी शिराळे यांनी आपली खंत व्यक्त केली. "शेती आमची पंढरी, आम्ही पंढरीचे वारकरी," असं सांगत त्यांनी शेतीवरील आपली निष्ठा आणि श्रद्धा बोलून दाखवली. परंतु, शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यानं कर्जबाजारी होऊन जगायचं कसं? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. शासनानं केवळ मोठ्या घोषणा न करता आमच्यासारख्या गरीब शेतकऱ्याला बैलजोडी किंवा शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक मदत तातडीनं उपलब्ध करून द्यावी, अशी आर्त हाक त्यांनी प्रशासनाला दिली आहे. सध्या या स्वाभिमानी आणि कष्टकरी दाम्पत्याचा व्हिडिओ परिसरात व्हायरल होत आहे. हे दृश्य प्रशासनाचे डोळे उघडणारे ठरेल का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

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TAGGED:

NANDED FARMING
शेतकरी बालाजी शिराळे
ARMER COUPLE DRAGGING PLOUGH
शेतकरी दाम्पत्यानं स्वतःच ओढले कोळप
NANDED FARMING CRISIS

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