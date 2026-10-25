नांदेड येथील फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू; फायनान्स कंपनीच्या मालकावर खुनाचा गुन्हा दाखल
नांदेड जिल्ह्यात अवैध सावकारी आणि कर्जवसुलीसाठी होणाऱ्या कथित छळाला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोहीम सुरू केली आहे.
Published : October 25, 2026 at 8:01 PM IST
नांदेड : येथील एका खासगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात चंद्रकांत शिंदे या शेतकऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.
मृत शेतकऱ्याच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून कथित ‘केएफ एंटरप्रायझेस’ (KF Enterprises) या खासगी फायनान्स कंपनीच्या मालकाविरुद्ध खून आणि अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अवघ्या 10 हजार रुपयांच्या कर्जावरून हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, फॉरेन्सिक टीमसह इतर तपास पथकांची मदत घेतली जात आहे.
'फायनान्स कंपनीकडून त्रास होत असल्यास तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा' :
दरम्यान, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनानं शेतकरी आणि नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, खासगी फायनान्स कंपनीकडून किंवा अन्य कोणाकडूनही त्रास होत असल्यास तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा. नागरिकांनी जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी किंवा आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक 112 वर संपर्क साधावा.
अशा प्रकारच्या त्रासाविरोधात नागरिकांनी न घाबरता तक्रार करावी. तक्रारीची तत्काळ दखल घेऊन योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक नीलम रोहन यांनी दिली.
नांदेडमध्ये अवैध सावकारीविरोधात प्रशासनाची मोहीम :
नांदेड जिल्ह्यात अवैध सावकारी आणि कर्जवसुलीसाठी होणाऱ्या कथित छळाला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मोहीम सुरू केली आहे. मालकवठा येथील 40 वर्षीय शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूच्या घटनेनंतर प्रशासनानं मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली पद्धतींकडे लक्ष केंद्रित केलं आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आज रविवारी (24 ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा उपनिबंधक आणि तालुका निबंधकांची बैठक घेत अवैध सावकारीविरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना कर्जवसुली करताना कायद्याचं पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सकाळी 9 वाजण्यापूर्वी किंवा संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतर वारंवार फोन करून त्रास देणं, मालमत्ता जप्त करण्याची किंवा क्रेडिट रेकॉर्ड खराब करण्याची धमकी देणं, अशा प्रकारांविरोधात नागरिकांनी तक्रार करावी, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
नागरिकांना तहसीलदार कार्यालय, पोलीस ठाणे, पोलीस अधीक्षक कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल करता येणार आहे. अवैध सावकारी किंवा कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जात असल्यास नागरिकांनी प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असं आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केलं आहे.
कर्जवसुलीसाठी छळ केल्यास कठोर कारवाई- जिल्हाधिकारी :
शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्हा प्रशासनाने मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुली पद्धतींची गंभीर दखल घेतली आहे. ही आत्महत्या होती की छळामुळे मृत्यू झाला, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर पोलिसांनी अपहरण आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसह पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक (DDR), अग्रणी बँक व्यवस्थापक (LDM), तहसीलदार आणि सर्व तालुका निबंधकांची तातडीची बैठक घेण्यात आली.
कर्जवसुलीसाठी कर्जदारांना वारंवार फोन करणे, धमकावणे, बदनामी करणे किंवा त्यांची वाहने आणि घरगुती वस्तू जप्त करणे, असे प्रकार बेकायदेशीर असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केलं. अशा प्रकारे त्रास दिला जात असल्यास नागरिकांनी पुढे येऊन पोलिसांत एफआयआर (FIR) दाखल करावा. संबंधितांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं जिल्हाधिकारी डॉ. राहुल कर्डिले यांनी सांगितलं.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा वापर करून बेकायदेशीर कर्जवसुली करणाऱ्या व्यक्ती आणि कंपन्यांविरुद्धही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी दिला आहे.
कुबेरफळ नागरी पतसंस्थेची पोलिसांकडून झाडाझडती :
फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांचा मृतदेह आढळल्याच्या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळालं आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपासाला वेग दिला असून, कुबेरफळ नागरी पतसंस्थेची तपासणी करून कर्जासंदर्भातील महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
खासगी एजंटच्या माध्यमातून कर्जवाटप करून त्यावर अवाजवी व्याजाची वसुली केली जात असल्याचा आरोप आहे. शेतकरी आणि इतर नागरिकांना कर्ज मिळवण्यासाठी याच शाखेत कागदपत्रे जमा करावी लागत होती. या कागदपत्रांच्या आधारे कर्जप्रकरणे मंजूर केली जात होती, तर व्याजाची वसुली शहरातील इतर शाखांमधून केली जात असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलाभ रोहन यांनी दिली.
दरम्यान, चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. कथित कर्जवसुलीच्या पद्धतीमागील नेमकं वास्तव पोलीस तपासातून समोर येणार असून, जप्त केलेल्या कागदपत्रांतून कोणती माहिती उघड होते, याकडे लक्ष लागलं आहे.