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शेतकऱ्यांच्या दुष्काळावर चर्चा अन् लोकप्रतिनिधींसमोर काजू बदामांची मेजवानी, मुख्यमंत्र्यांनी केली नाराजी व्यक्त

नांदेडमध्ये मराठवाडा विभागाच्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत काजू बदामचा पाहुणचार समोर आला.

Nanded Drought Review Meeting
दुष्काळ आढावा बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मारला काजु बदामांवर ताव (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 1:25 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 2:46 PM IST

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नांदेड : राज्यात अत्यल्प पावसामुळं दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कृषिमंत्री दत्ता भरणे आज नांदेड येथे दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेत होते. या बैठकीला लातूर, हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी, मंत्री सहभागी झाले होते.

लोकप्रतिनिधींसाठी काजू बदाम : नांदेड येथे कृषिमंत्री दत्ता भरणे, राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. या बैठकीत मराठवाड्यातील दुष्काळाची तीव्रता, शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणि आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा होती. मात्र, या बैठकीदरम्यान उपस्थित लोकप्रतिनिधींसाठी काजू-बदाम ठेवण्यात आल्यानं हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला. जनतेचे प्रतिनिधी काजू बदाम खात दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर चर्चा करत असल्याचं चित्र समोर आलं.

प्रतिक्रिया देताना आमदार आणि खासदार (ETV Bharat Reporter)

"तिथे जर काजू, बदाम ठेवले असले तर ते खाणारच. एखाद्याला भूक लागली असेल तर तो ते खाणार. एवढं जर वाटत असेल तर याबाबत जिल्हाधिकाऱयांना विचारा, याबाबत माझ्यावर टीका होत असेल तर ती स्वीकारणार." - संजय जाधव, खासदार

मुख्यमंत्र्यांकडून नाराजी व्यक्त - मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नांदेडमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारी बैठकीत नेत्यांना खाण्यासाठी काजू आणि बदामांची व्यवस्था करण्यात आली होती. या मुद्द्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

प्रशासनाने संवेदनशील राहिलं पाहिजे - CM : राज्यात शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट असताना मंत्री आणि सरकारी अधिकारी काजू, बदामावर ताव मारत असल्याच्या मुद्द्यावरुन अनेकांनी संताप व्यक्त केला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाष्य केले. आपल्याकडे पद्धत आहे की, बैठकांमध्ये प्रशासन ड्रायफूट आणून ठेवतं. अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. पण, जाणीवपूर्वक दुष्काळ आहे म्हणून असं कोणीतरी करतंय, हे म्हणणे योग्य नाही. पण, प्रशासनाने काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत आणि संवेदनशीलपणे वागले पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस नसल्याने पिकं खराब झाली आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वच मंत्र्यांनी याबाबत चर्चा करुन आपापल्या जिल्ह्यात आढावा घेऊन तयारी करण्याचे आदेश आपण दिले आहेत. पुढच्या आठवडाभरात आम्ही प्राथमिक आढावा आणि पंचनामे करुन मदत करु, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

नांदेडमध्ये दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा सुरू असताना लोकप्रतिनिधी काजू, बदामवर ताव मारताना दिसले. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल जाला आहे. यावरून राज्यभरात संतापाची लाट पसरली आहे.

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Last Updated : September 19, 2026 at 2:46 PM IST

TAGGED:

दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा बैठक
NANDED DROUGHT REVIEW MEETING
कृषिमंत्री दत्ता भरणे
काजू बदामचा पाहुणचार
NANDED DROUGHT REVIEW MEETING

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