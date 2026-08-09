नांदेड हादरलं! 24 तासांत दोन खून; शहरात भीतीचं वातावरण
नांदेडमध्ये पोलिसांना उघड आव्हान देण्यात आले असून 24 तासांत दोन खुनांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत.
Published : August 9, 2026 at 2:10 PM IST
नांदेड : गेल्या चोवीस तासांत घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या खुनाच्या घटनांनी नांदेड शहर हादरलं आहे. एका घटनेत बाफना परिसरात अनोळखी व्यक्तीचा दगडाने ठेचून निर्घृणपणे खून करण्यात आला. तर दुसऱ्या घटनेत दूध डेअरी परिसरात एका तरुणावर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्याची हत्या करण्यात आली. अवघ्या काही तासांच्या अंतराने घडलेल्या या दोन्ही घटनांमुळे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
बाफना परिसरात मृतदेह आढळल्याने खळबळ : बाफना परिसरातील एका व्यावसायिक ठिकाणासमोर शनिवारी सकाळच्या सुमारास एक व्यक्ती रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली आढळून आली. स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास हा प्रकार आल्यानंतर परिसरात मोठी गर्दी झाली. घटनेची माहिती तातडीनं पोलिसांना देण्यात आली.
पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली असता संबंधित व्यक्तीच्या डोक्यावर गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्याचे निदर्शनास आलं. प्राथमिक तपासात त्याच्यावर दगडाने हल्ला करण्यात आल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मृत व्यक्तीची ओळख अद्याप स्पष्ट झालेली नसून त्याची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. घटनास्थळाच्या आसपासचे सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासलं जात असून, रात्रीच्या वेळी परिसरात संशयास्पद हालचाल करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती गोळा केली जात आहे.
जुन्या वादातून हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात मृत व्यक्तीचा काही व्यक्तींशी वाद झाल्याचे संकेत मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वैयक्तिक वाद, पैशांचा व्यवहार किंवा इतर कोणत्या कारणातून ही हत्या झाली, याचा तपास आता सुरू आहे. घटनास्थळी मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची दिशा निश्चित केली आहे. मृत व्यक्तीची ओळख पटल्यानंतर या हत्येचं नेमके कारण समोर येण्याची शक्यता आहे.
दूध डेअरी परिसरात दुसरी हत्या : पहिल्या घटनेचा तपास सुरू असतानाच दूध डेअरी परिसरात दुसरी गंभीर घटना घडली. इंद्रसिंग बावरी नावाचा तरुण पेट्रोल भरण्यासाठी परिसरातील पेट्रोल पंपावर आला होता. त्यावेळी काही जणांनी त्याच्यावर अचानक हल्ला केल्याची माहिती आहे. हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्राचा वापर करत तरुणावर वार केलं. या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. नागरिकांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. गंभीर जखमी अवस्थेतील तरुणाला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
हल्लेखोरांचा शोध सुरू : या घटनेनंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. हल्लेखोर नेमके कोण होते, त्यांची संख्या किती होती आणि हल्ल्यामागील कारण काय, याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलाभ रोहन यांनी दिली.
पेट्रोल पंप आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत असून, हल्लेखोर कोणत्या दिशेने आले आणि घटनेनंतर कोणत्या मार्गाने पसार झाले, याची माहिती पोलीस घेत आहेत. संशयितांची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांकडून विविध पथकांमार्फत तपास सुरू आहे.
गँगवारचा अँगलही तपासात : या हत्येच्या मागे गँगवारचा संबंध आहे का, याचाही तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. मृत तरुणाचा यापूर्वी कोणासोबत वाद झाला होता का, त्याचे कोणाशी वैर होते का किंवा जुन्या भांडणाचा बदला घेण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आला का, या सर्व शक्यता तपासल्या जात आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात काही संशयितांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या गुन्हेगारी प्रकरणांशी संबंधित व्यक्तींचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
नातेवाईकांचा संताप : हत्येची माहिती मिळताच मृत तरुणाच्या नातेवाईकांनी रुग्णालय परिसरात गर्दी केली. आरोपींना तातडीने अटक करण्यात यावी, अशी मागणी नातेवाईकांकडून करण्यात आली. आरोपी मोकाट राहिल्यास आणखी अनुचित प्रकार घडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून खबरदारी घेतली जात आहे.
दोन घटनांमुळे पोलिसांवरील आव्हान वाढले : एकीकडे बाफना परिसरातील अनोळखी व्यक्तीच्या हत्येचा तपास सुरू असतानाच दुसरीकडे दूध डेअरी परिसरात तरुणाची हत्या झाल्याने पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिलं आहे. दोन्ही घटनांचा परस्पर संबंध आहे का, की या स्वतंत्र घटना आहेत, याचाही तपास केला जात आहे.
एकीकडे बाफना परिसरातील अनोळखी व्यक्तीच्या हत्येचा तपास सुरू असतानाच दुसरीकडे दूध डेअरी परिसरात तरुणाची हत्या झाल्याने पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दोन्ही घटनांचा परस्पर संबंध आहे का, की या स्वतंत्र घटना आहेत, याचाही तपास केला जात आहे. दोन्ही घटनांमध्ये आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्षदर्शींची माहिती आणि तांत्रिक तपासाचा आधार घेतला आहे.
शहरात चर्चेला उधाण : अवघ्या 24 तासांच्या कालावधीत दोन खून झाल्यानं नांदेड शहरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे हल्ले होण्यामुळे नागरिकांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या दोन्ही प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर अटक करून हत्येमागील नेमकं कारण स्पष्ट करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. आता पोलिसांच्या तपासातून या दोन्ही खुनांचे गूढ कधी उलगडते आणि आरोपी कोण निघतात, याकडे संपूर्ण नांदेडचे लक्ष लागले आहे.
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