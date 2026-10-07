एकतर्फी प्रेमातून तरुणीवर जीवघेणा हल्ला; आरोपीला सहा दिवसांची पोलीस कोठडी, तरुणांमध्ये हिंसक प्रवृत्ती वाढणे चिंतेची बाब - मानसोपचार तज्ज्ञ
नांदेडमध्ये एकतर्फी प्रेमातून एका तरुणाने बारावीच्या विद्यार्थिनीवर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला (Nnanded Crime News) केला. याप्रकणी आरोपीला 6 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : October 7, 2026 at 3:07 PM IST
नांदेड : (Nnanded Crime News) कॉलेजवरून मैत्रिणीसोबत घरी जाणाऱ्या बारावीतील विद्यार्थिनीवर एका तरुणाने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना नांदेड शहरातील भाग्यनगर परिसरात घडली. बोलण्यास नकार दिल्याच्या रागातून तरुणाने 12 वीच्या एका विद्यार्थिनीवर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी धाव घेत विद्यार्थिनीची सुटका केली आणि आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण? : पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी तरुण हा गेल्या दोन वर्षांपासून पीडित विद्यार्थिनीचा पाठलाग करत होता. कॉलेजवरून घरी जात असताना त्यानं विद्यार्थिनीला अडवून तिच्याशी बोलण्याचा आग्रह धरला. मात्र, तिनं स्पष्टपणे नकार दिल्यानंतर आरोपीनं तिच्यावर धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. या हल्ल्यात विद्यार्थिनीच्या छातीवर, पोटावर आणि पाठीवर गंभीर दुखापत झाली. सुदैवाने नागरिकांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. विद्यार्थिनीची प्रकृती सध्या धोक्याबाहेर असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी तरूणाविरोधात पॉक्सो कायद्यासह जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे यांनी दिली.
पीडितेच्या आईची कठोर शिक्षेची मागणी : पीडित विद्यार्थिनीच्या आईनं आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे. “गेल्या दोन वर्षांपासून तो माझ्या मुलीचा पाठलाग करत होता. आम्ही त्याच्या घरी जाऊन त्याच्या कुटुंबीयांना मुलाला समजावून सांगण्याची विनंती केली होती. माझ्या मुलीला खूप शिकायचं आहे, असंही आम्ही सांगितलं. तो जीव देण्याची धमकीही देत होता. मात्र, तो एवढं मोठं पाऊल उचलेल, याची आम्हाला कल्पना नव्हती. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे,” अशी मागणी पीडितेच्या आईने केली.
मानसोपचार तज्ज्ञांचे मत : या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मानसोपचार तज्ज्ञ दि. बा. जोशी यांनी अशा विकृत मानसिकतेवर कठोर कारवाईची गरज व्यक्त केली. तरुणांमध्ये हिंसक प्रवृत्ती वाढणे आणि सहनशीलता कमी होणे ही चिंतेची बाब आहे. ‘जिच्यावर प्रेम करतो, ती आपला हक्क आहे’ ही विकृत भावना धोकादायक असून, समाजातील प्रत्येक घटकाने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आरोपीला सहा दिवसांची पोलीस कोठडी : नांदेड शहरातील भाग्यनगर रोडवरील आय.आय.बी. कोचिंग क्लासेससमोर विद्यार्थिनीचा पाठलाग करून तिला एकतर्फी प्रेमातून त्रास देणं आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी आरोपीला न्यायालयानं सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. यू. चौधरी यांनी आरोपीला 11 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. आरोपी गेल्या दोन वर्षांपासून पीडित विद्यार्थिनीचा पाठलाग करत होता. लग्न आणि संबंध ठेवण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकत तसंच जीवे मारण्याची धमकी देत असल्याची तक्रार आहे. भाग्यनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला न्यायालयात हजर केलं. सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. एम. ए. बतुला यांनी पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयानं ही मागणी मान्य करत आरोपीला सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली.
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