नाशिकनंतर नांदेडमध्येही भोंदूबाबाचा कारनामा; लग्नाचं आमिष दाखवून विधवेवर अत्याचार करणाऱ्याला अटक
नांदेड शहरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विधवा महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केल्याप्रकरणी एका मठातील महाराजाला अटक करण्यात आली आहे.
Published : March 22, 2026 at 6:54 PM IST
नांदेड : नाशिक येथील कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण राज्यात चर्चेत असताना नांदेडमध्येदेखील असा एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. लग्नाची आमिष दाखवून एका महाराजानं एका विधवा महिलेवर अत्याचार केल्याप्रकरणी शनिवारी गुन्हा दाखल झाला. याप्रकरणी भाग्यनगर पोलिसांनी महाराजाला रविवारी सकाळी अटक केली आहे. नाशिकनंतर नांदेडमध्ये घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. भोंदू संत हरिगिर दत्तगिर गिरी असं अटक करण्यात आलेल्या महाराजाचं नाव असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे यांनी दिली.
लग्नाची आमिष दाखवून केला अत्याचार : पोलिसातील तक्रारीनुसार नांदेड शहरातील गाडीपुरा परिसरातील एका मठात हा प्रकार घडला आहे. हरिगिरी दत्तगिरी महाराज (वय 39) हा मठात वास्तव्यास होता. पीडित महिला ही सुमारे 46 ते 47 वर्षांची विधवा असून ती नियमितपणे मठात पूजा करण्यासाठी आणि सेवा देण्यासाठी जात होती. सकाळी सहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत ती मठात सेवा करत होती. या दरम्यान महाराजांनी तिच्याशी ओळख वाढवली. तिला गुरू मानणाऱ्या महिलेचा विश्वास संपादन करून त्यांनी तिचा मोबाईल क्रमांक घेतला. तो वारंवार महिलेशी संपर्क साधू लागला. वाढदिवस साजरा करण्याच्या बहाण्यानं तो महिलेच्या घरी गेला. त्यावेळी महिला घरी एकटी असल्याचा फायदा घेत त्यानं तिच्यावर जबरदस्ती अत्याचार केला", असा आरोप महिलेनं दिलेल्या तक्रारीत केला आहे.
दोन ते तीन वेळा केला अत्याचार : पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, जुलै 2025 पासून आरोपीनं तिला लग्नाची आमिष दाखवत दोन ते तीन वेळा अत्याचार केला. मात्र, नंतर लग्नास नकार दिल्यानं महिलेनं अखेर भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणी पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंद करून आरोपीला ताब्यात घेऊन अटक केली. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संतोष तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. या घटनेमुळं धार्मिक स्थळांच्या आडून सुरू असलेल्या गैरप्रकारांचा प्रश्न समोर आला आहे.
