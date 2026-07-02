मुलानंच दिली घरातील पैशांची टिप; अल्पवयीन मैत्रिणीनं पावणेदहा लाखांवर मारला डल्ला
नांदेडमध्ये मुलानं दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्याच्याच अल्पवयीन मैत्रिणीनं पावणेदहा लाखांची घरफोडी केली. पोलिसांनी अवघ्या 48 तासांत छडा लावून 9.48 लाख रुपये जप्त केले.
Published : July 2, 2026 at 2:43 PM IST
नांदेड : शहरात घडलेल्या एका धक्कादायक घरफोडीचा अवघ्या 48 तासांत पोलिसांनी छडा लावला आहे. विशेष म्हणजे, या चोरीमागं घरातील मुलानंच आपल्या अल्पवयीन मैत्रिणीला दिलेली माहिती कारणीभूत ठरल्याचं तपासात समोर आलं आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी रोख 9 लाख 48 हजार रुपये तसंच चोरीच्या पैशातून खरेदी केलेलं साहित्य जप्त केलं आहे.
48 तासात लावला चोरीचा छडा : नांदेडच्या नायगावमध्ये झालेल्या पावणेदहा लाखांच्या चोरीचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. तक्रारदाराच्या मुलानंच घरातील पैशाची टिप आपल्या मैत्रीणीला दिली अन् तिनं ते पैसे लांबवल्याचं तपासात उघड झालं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतलं असून चोरीचे 9 लाख 48 हजार रुपये जप्त केले आहेत. आरोपी शुभम कौठेकरनं आपल्या अल्पवयीन मैत्रीणीला घरातील सर्व सदस्य देवदर्शनाला जाणार असून घरात पैसे कुठे ठेवले होते याची माहिती दिली होती. तसंच घराची चावी कुठं ठेवतात याची माहिती दिली होती. आपल्या मित्राकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे मैत्रीणीनं घरातील पैसे चोरल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं.
'असा' समोर आला चोरीचा कट : या घरफोडीची तक्रार दाखल होताच पोलीस अधीक्षक निलभ रोहन, अपर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव, पोलीस निरीक्षक अतुल आढळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक गणेश जाधव यांच्या पथकानं तपास सुरू केला. घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची बारकाईनं तपासणी केली. त्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलीचा संशयास्पद वावर आढळल्यानं पोलिसांनी तिची चौकशी केली. चौकशीदरम्यान तिनं आणि तिच्या अल्पवयीन मित्रानं चोरीचा संपूर्ण कट उघड केला.
पोलिसांनी रोकडं आणि साहित्य जप्त केलं : तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराच्या कुटुंबातील सदस्य देवदर्शनासाठी बाहेर जाणार असल्याची माहिती मुलानं आपल्या मैत्रिणीला दिली होती. घरात मोठी रक्कम असल्याचंही त्यानं सांगितलं. या माहितीच्या आधारे मुलीनं घरात प्रवेश करून सुमारे पावणेदहा लाख रुपयांची रोख रक्कम चोरली. चोरीनंतर काही पैसे घरातच लपवून ठेवले. तर काही रक्कम खर्च करून मोबाईलसह इतर साहित्य खरेदी केलं. पोलिसांनी तातडीनं कारवाई करत चोरीतील 9 लाख 48 हजार रुपयांची रोख रक्कम आणि खरेदी केलेलं साहित्य जप्त केलं आहे. चोरीतील उर्वरित रक्कम नेमकी कुठं खर्च झाली आणि आणखी काय साहित्य खरेदी केलं? याचा तपास सुरू आहे.
चोरीत घरातील मुलाचा सहभाग : "29 जूनला नागयगावमध्ये घरफोडीची मोठी घटना घडली होती. यामध्ये सुमारे 9 लाख 70 हजार रुपयांची चोरी झाली होती. यानंतर पोलिसांनी आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकांनी तपास करत गुन्हा उघड केला. या चोरीमध्ये घरातील मुलाचा सहभाग होता," अशी प्रतिक्रिया जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलभ रोहन यांनी दिली.
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