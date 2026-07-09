नांदेड-नागपूर-तुळजापूर महामार्गावर रस्ता खचला; दोघे जखमी, एकजण ढिगाऱ्याखाली असल्याची शक्यता
नांदेड-नागपूर-तुळजापूर महामार्गावर अचानक रस्ता खचल्यानं दोघे जखमी झाले आहेत. एक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती असून बचावकार्य सुरू आहे.
Published : July 9, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 3:50 PM IST
नांदेड : नांदेड-नागपूर-तुळजापूर महामार्गावरील श्री गुरुवंशी अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोर आज अचानक रस्ता खचल्याची गंभीर घटना घडली. या दुर्घटनेत दोघेजण जखमी झाले असून त्यांना तातडीने विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, रस्त्यालगतचा भाग अचानक कोसळल्यानं ही दुर्घटना घडली. या भागातील निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळं रस्ता खचल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तसंच, एक व्यक्ती अद्यापही ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता प्रत्यक्षदर्शींनी व्यक्त केली असून शोध घेण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे.
युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू : घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि इतर बचाव यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू असून परिसर सुरक्षित करण्यासाठी संबंधित मार्गावरील वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. घटनास्थळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून प्रशासनाकडून नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, रस्ता खचण्यामागील नेमकं कारण काय आहे, याचा तपास सुरू आहे. विशेष म्हणजे या अपघाताचं चित्रिकरण तिथल्या सीसीटीव्हीमध्ये झालं आहे. मात्र त्यावर 7 तारीख दिसत आहे. घटना मात्र आज सकाळी अकरा ते साडेअकराच्या दरम्यान घडलेली आहे. त्यामुळे या भागातील सीसीटीव्हीची यंत्रणाही तपासण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
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