बेघर, निराधार अन् भिक्षुकांसाठी अनोखी भाऊबीज; अॅड. दिलीप ठाकूर यांचा उपक्रम
नांदेडमध्ये राजस्थानी महिला मंडळ आणि अॅड. दिलीप ठाकूर यांनी बेघर आणि अनाथ मुलींसोबत भाऊबीज साजरी करून सामाजिक बांधिलकीचं उदाहरण दिलं.
Published : October 23, 2025 at 8:44 PM IST
नांदेड : राजस्थानी महिला मंडळ आणि अॅड. दिलीप ठाकूर यांनी बेघर, निराधार, भिक्षेकरी, अनाथ मुलींसोबत भाऊबीज साजरी करून सामाजिक बांधिलकीचं एक उत्तम उदाहरण दिलं. या उपक्रमातून त्यांनी समाजातील दुर्बल घटकांबद्दल सहानुभूती आणि आपुलकी व्यक्त केली. अशा लोकांना सणासुदीच्या काळात आनंद देणं आणि त्यांच्यासाठी क्षणभर का होईना आनंदाचं वातावरण निर्माण केलं. यातून इतरांनाही सामाजिक कार्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल या भावनेतून भाऊबीज साजरी करण्यात आली. अॅड. दिलीप ठाकूर यांनी संध्या छाया बालसुधारगृह आणि अनाथ मुलांचं गृह इथं अनाथ मुलींसोबत दिवाळी साजरी केली.
अॅड. ठाकूर राबवतात 100 हून अधिक उपक्रम : अॅड. दिलीप ठाकूर यांच्या वतीनं 100 हून अधिक उपक्रम राबवले जातात. यामध्ये बेघर, मानसिक रुग्ण आणि भिक्षुक यांचं दर महिन्याला कटिंग करून त्यांना आंघोळ घालणं, नवीन कपडे देणं, जेवण देणं अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. तसंच पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था बस स्टँड आणि गर्दीच्या ठिकाणी करण्यात आली. हिवाळ्यामध्ये थंडीनं कुडकुडणाऱ्या रस्त्यावरील बेघरांसाठी मायेची ऊब उपक्रम, पावसाळ्यात मोफत छत्री वाटप, उन्हाळ्यामध्ये बेघरांसाठी, लहान मुलांसाठी मोफत चप्पलांचं वाटप यासह मुलींसाठी विविध उपक्रम राबवले जातात.
दिवाळीनिमित्त मिठाईचं वाटप : दर महिन्याच्या चतुर्थीला नांदेड शहरालगत असलेल्या सत्य गणपती इथं पायी दिंडी, पावसाळ्यात पाऊस दिंडी काढत वृक्षारोपण, रुग्णालयातील रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी मोफत खाऊचा डबा, शासकीय रुग्णालयातील दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णांना मोफत पाणी बॉटल व बिस्किट वाटप यासह इतर अनेक उपक्रम अॅड. दिलीप ठाकूर यांच्या वतीनं राबवण्यात येतात. दिवाळीनिमित्त भिक्षुकांना पाच दिवसात 100 क्विंटलहून अधिक मिठाईचं वाटप करण्यात आलं.
