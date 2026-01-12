'निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींना पैसे देणं...'; नाना पटोले यांचा महायुती सरकारवर निशाणा
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी लाडक्या बहिणींच्या हप्त्यावरुन महायुती सरकारवर गंभीर आरोप केलेत. तसंच त्यांनी राज ठाकरे यांच्या भूमिकेलाही पाठिंबा दिला.
नागपूर - लाडकी बहीण योजनेवरुन विरोधकांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. आताही महानगरपालिका निवडणुकीत लाडक्या बहिणी आमच्यासोबत असल्याचा विश्वास महायुतीचे नेते व्यक्त करत आहेत. लाडक्या बहिणींचे हप्ते प्रलंबित ठेवायचे आणि ते निवडणुकीच्या तोंडावरच वितरित करायचे हे एकप्रकारे मतदारांना प्रलोभन दाखवण्यासारखं असल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला.
महागाई वाढून बहिणींचे पैसे वसूल केले - महायुती सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करत आहे. प्रत्येक स्तरावर यांनी लाडक्या बहिणींचा अपमान केला. एकीकडं लाडक्या बहिणीला 1500 रुपये द्यायचे आणि दुसरीकडं महागाई वाढून ते पैसे वसूल करायचे हा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा डाव असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला. ते नागपूर येथे बोलत होते. महागाईनं कळस गाठला आहे. सर्व गोष्टी महाग झाल्या आहेत. भाजपाचा खोटारडेपणा समोर आलाय. मला निवडमुकीची जबाबदारी काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात आलीय. काँग्रेसचे जिल्ह्यातले नेते, राज्यातील नेते जोमानं काम करत असल्याचं नाना पटोले म्हणाले.
राज ठाकरे यांना पाठिंबा - "मुंबई शहर अदानींना विकलं गेलं हे सत्य नाकारता येणार नाही. नवी मुंबई असेल किंवा मुंबई असेल, सर्वच शासकीय संपत्ती अदानींना दिली आहे. राज ठाकरे यांनी जे सभेत प्रेझेंटेशन मांडलं, त्यात भाजपानं देश अदानींना विकायचा ठरवलं आहे हे स्पष्ट होतं. राज ठाकरे यांनी मांडलेले मुद्दे खरे आहेत," असं म्हणत नाना पटोले यांनी राज ठाकरे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला.
भाजपानं नागपूर भकास केलं - नागपूर महानगरपालिकेत गेल्या १९ वर्षांपासून भाजपा सत्ता उपभोगत आहे. मात्र, विकासाच्या नावानं नागपूर शहर भकास झालंय. कर्जरूपी पैशाचा बोझा हा नागपूरकरांना भोगावा लागतोय. २४ तास स्वच्छ पाणी देऊ असं आश्वासन भाजपानं २००७ मध्ये दिलं होतं. मात्र, पाण्याच्या नावानं लुटण्याचं काम भाजपा करत असल्याचा आरोपही नाना पटोले यांनी केला.
भाजपाची बिर्याणी पार्टी सुरू - "राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडं प्रचंड प्रमाणात पैसा आहे. विमान, हेलिकॉप्टर आहेत. थोड्या वेळात तिकडं आणि थोड्या वेळात इकडं अशी सत्ताधाऱ्यांची परिस्थिती आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्र्यांकडंही हेलिकॉप्टर आहेत. सगळी परिस्थिती बघता भाजपाची आता चिवडा पार्टी नाही तर बिर्याणी पार्टी झाली," अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.
