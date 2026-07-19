'भाजपानं लोकशाहीची हत्या केली'; सोनम वांगचुक प्रकरणावरुन नाना पटोले यांचा केंद्रावर हल्लाबोल
सोनम वांगचुक उपोषणावरुन नाना पटोले यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी अण्णा हजारे यांनाही आवाहन केलं आहे.
Published : July 19, 2026 at 10:18 AM IST
सोलापूर - काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले रविवारी सोलापूर दौऱ्यावर आले होते. स्वामी समर्थ (अक्कलकोट), तुळजाभवानी (तुळजापूर) आणि आषाढी वारीसाठी पंढरपूर येथे दर्शनासाठी नाना पटोले दोन दिवस सोलापुरात आहेत. रविवारी नाना पटोले यांनी बालाजी सरोवर येथे माध्यमांशी संवाद साधताना सोनम वांगचुक उपोषण प्रकरणात भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधला.
"केंद्र सरकारनं एक कायदाच पारित केला आहे, ज्यामध्ये आमरण उपोषण करणं म्हणजे स्वतः आत्महत्या केल्याचा गुन्हा दाखल केला जात आहे. सोनम वांगचुक उपोषण प्रकरणात केंद्र सरकारनं हुकूमशहासारखी परिस्थिती निर्माण केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपा सरकार आल्यापासून देशात हुकूमशाही आली की काय असं वाटू लागलं आहे," अशी संतप्त प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी माध्यमांना दिली आहे.
अण्णा हजारेंना नानांनी खोचक टोला लगावला - "2012 ते 2013 साली काँग्रेसच्या विरोधात अण्णा हजारेंनी आंदोलन केलं होतं .2014 पासून देशपातळीवर सत्ता बदल झाला. अण्णा हजारेंना लोक महात्मा गांधींच्या रूपात पाहू लागले होते. मात्र, भाजपा सरकार आल्यापासून अण्णा हजारे शांत होते. अण्णा वयोवृद्ध झाले आहेत, वयोवृद्धांचा सन्मान करणं आमचं काम आहे. मात्र, या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेत तुम्ही शांत बसलाय," असं नाना पटोले म्हणाले.
राज्य सरकारवर टीका - "भाजपा सरकार जनतेला लुटत आहे. मिसिंग लिंक रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झालाय. प्रति किलोमीटर 540 कोटींचा खर्च केला गेला. सात देशांच्या तज्ञांनी मिसिंग लिंक रस्त्याचं काम केलं, तरीही दरड कोसळली. यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याची बदनामी झाली. मात्र, त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, महाराष्ट्र राज्याचा अपमान सहन केला जाणार नाही. मिसिंग लिंकच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झालाय. त्यामुळं अण्णा उठा, या भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढा द्या, आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत," असे आवाहन नाना पटोले यांनी अण्णा हजारे यांना केलं आहे.
आरोपींना फाशी द्या - नाना पटोले यांनी नीट पेपर फुटीवर संताप व्यक्त केला. "नीट पेपर फुटीनंतर आता मार्क लिस्टचा घोळ करून ठेवला आहे. या सरकारनं विद्यार्थ्यांचं आयुष्य धोक्यात आणलं आहे. या प्रकरणात आरोपींना फाशी द्यावी," अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.
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