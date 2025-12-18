ETV Bharat / state

भाजपाला सत्तेचा माज, प्रलोभनं दाखवून नेते फोडले जातात; नाना पटोले यांचा आरोप

प्रज्ञा सातव यांच्या भाजपा प्रवेशावरुन काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी भाजपावर जोरदार टीका करत गंभीर आरोप केलाय.

nana patole criticized bjp
काँग्रेस नेते नाना पटोले (ETV Bharat Reporter)
नागपूर : काँग्रेसच्या नेत्या प्रज्ञा सातव यांनी विधान परिषदेच्या आमदारकीचा राजीनामा देत गुरुवारी भाजपामध्ये प्रवेश केलाय. काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. या संदर्भात काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "प्रज्ञा सातव यांनी अचानक राजीनामा देणं चुकीचं आहे. भाजपाकडून त्यांना काय प्रलोभनं दिलीत हे माहिती नाही. दुसऱ्या पक्षाच्या लोकांना भाजपा प्रलोभन देऊन फोडत आहे."

भाजपाला सत्तेचा माज : भाजपाला सत्तेचा माज आलाय. त्यांना लोकशाही मान्य नाही, प्रज्ञा सातव यांना काय प्रलोभन मिळालं आहे, हे वेळच सांगणार असल्याचं म्हणत नाना पटोले यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. ते नागपुरात बोलत होते. भाजपाला सत्तेचा माज आलेला आहे, त्यामुळंच सत्तेच्या माजापोटी ते नेते फोडत आहेत. प्रलोभनं दिली जात आहेत. सत्तेतून माज, सत्तेतून पैसा, आणि पैशातून सत्ता असा नवा आयाम भाजपानं महाराष्ट्रात सुरू केला असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केलाय. जनतेच्या पैशाची लूट करून आमदार विकत घेणं हे अमित शाहापासून चाललेला जो ट्रेंड आहे, तो महाराष्ट्रात सुरूच असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

...तर भाजपा रिकामी होईल : "काँग्रेस विचारधारा कधी संपू शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पण काँग्रेस मुक्त भारत म्हटलं होतं, पण त्यांनी काँग्रेसयुक्त भारतीय जनता पक्ष निर्माण केलाय. जर उद्या आम्ही सत्तेत आलो, तर ही भाजपा पूर्ण रिकामी होईल. दऱ्या उचलणारे जे भाजपाचे निष्ठावंत लोक आहे, ते दऱ्याच उचलत राहतील. भाजपामध्ये सुद्धा मोठा उद्रेक आहे," असं म्हणत नाना पटोले यांना सत्तेची स्वप्न पडू लागल्याचं दिसतंय.

भाजपाला लोकशाही आणि संविधान मान्य नाही : "खरंतर यांना विरोधी पक्ष नेतेपद द्यायचं नव्हतं. यांना लोकशाही मान्य नाही आणि संविधानही मान्य नाही. अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय चालवलं. त्यामुळं संख्याबळ विषय नसतो. दोन आमदारांनाही काँग्रेसनं विरोधी पक्षनेतेपद दिलं होतं. लोकशाहीची जाण काँग्रेसनं ठेवली, पण भाजपाला संविधानच मान्य नाही," असं नाना पटोले म्हणाले.

