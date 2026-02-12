'अजित पवारांच्या विमान अपघातासंदर्भात लोकांच्या मनात संशय अन् अस्वस्थता' : नाना पटोले
काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाबाबत लोकांच्या मनात संशय आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली.
Published : February 12, 2026 at 6:42 PM IST
नागपूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यू प्रकरणी घातपातची दाट शक्यता असल्याचं स्पष्ट मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केल्यानंतर या संदर्भात संशयाचे ढग दाटून आले आहेत. यावर काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी नागपुरातील निवासस्थानी माध्यमांशी बोलत होते.
अपघाताबद्दल लोकांच्या मनात संशय अन् अस्वस्थता : "अजित पवार प्रवास करत असलेल्या विमानाला अपघात झाला. त्याविषयी लोकांच्या मनामध्ये प्रचंड संशय आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. हा केवळ अपघात आहे की, त्यामागं काही वेगळं सत्य दडलं आहे, याचा स्पष्ट आणि ठोस खुलासा राज्य सरकारनं तत्काळ केला पाहिजे. चौकशी करू असं सांगणं एवढंच पुरेसं नाही तर ती चौकशी पारदर्शक, निष्पक्ष आणि कालबद्ध असली पाहिजे," अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.
चौकशीला विलंब मनात संशय निर्माण करतो : "अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाच्या चौकशीला होणारा विलंब देखील संशय निर्माण करणारा आहे. गुजरातमधील विमान दुर्घटनेचा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही. अशा प्रकारची दिरंगाई म्हणजे सत्य लपवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे का? असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होतो. लोकशाही सरकारची जबाबदारी लोकांसमोर उत्तरदायी राहण्याची असते," असं नाना पटोले म्हणाले.
चौकशी कक्षेतून कुणीही सुटू नये : "रोहित पवार यांनी पायलट आणि विमानाबाबत जे मुद्दे मांडलेत ते अत्यंत गंभीर आहेत. त्या सर्व मुद्द्यांची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. कोणाचंही नाव मोठं असो किंवा पद मोठं असो, चौकशीच्या कक्षेबाहेर कोणीही राहू नये. प्रफुल पटेल यांनी गोंदियातील राईस मिल संदर्भात फाईलवर सही करण्याचा आग्रह केल्यामुळंच अजित पवारांनी बारामतीला रात्री जाण्याचं टाळलं आणि सकाळी निघाले. मला संपूर्ण माहिती टीव्हीवरूनच कळाली की "पूर्व विदर्भातील एका मोठ्या नेत्यानं अजितदादांची फाईलवर सही घेण्यासाठी फार वेळ लावल्यानं दादा विमानानं गेले. अशी माहिती नंतर समोर आली आहे. मात्र यातील सत्य केवळ अधिकृत आणि निष्पक्ष चौकशीतूनच समोर येऊ शकतं," अशी प्रतिक्रिया नाना पटोले यांनी दिली.
एपस्टीन फाइल्स : "एपस्टीन फाइल्समध्ये जगातील आणि आपल्या देशातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांची नावं आल्याची चर्चा आहे. अनेक लोकशाही देशांमध्ये केवळ नाव आलं तरी संबंधितांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले आहेत. मात्र, आपल्या देशामध्ये सत्ताधाऱ्यांकडून कोणती नैतिक भूमिका घेतली जात नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे," असं नाना पटोले म्हणाले.
लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर संशय : "लोकसभेचे अध्यक्ष हे निरपेक्ष असले पाहिजेत. पण जर ते सरकार वाचवण्याचीच भूमिका घेत असल्याचा आभास निर्माण होत असेल, तर ते लोकशाहीला फार धोकादायक ठरेल. जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवायचा असेल तर सत्य हे समोर आणणं आणि जबाबदारांवर कारवाई करणं अनिवार्य आहे. काँग्रेस पक्ष स्पष्टपणे सांगतोय या प्रकरणात कोणतीही दडपशाही चालणार नाही. सत्य बाहेर आलंच पाहिजे, दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे आणि जनतेच्या मनातील संभ्रम कायमचा दूर झाला पाहिजे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या भूमिकेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एपस्टीन फाइल्समध्ये अनेक मोठ्या आणि प्रभावशाली नेत्यांची नावं आल्याची चर्चा आहे. जगातील अनेक लोकशाही देशांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये केवळ नाव जरी समोर आलं तरी संबंधितांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले आहेत. मात्र आपल्या देशात या संदर्भात कोणतीही ठोस किंवा ठाम कारवाई होताना दिसत नाही, ही चिंताजनक बाब आहे," असं नाना पटोले म्हणाले.
