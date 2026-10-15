शेतकऱ्यांना 5 हजारांची मदत अपुरी, 20 हजार दिवाळी ॲडव्हान्स द्या; नाना पटोलेंची मागणी
नाना पटोले यांनी सरकारकडून जाहीर केलेली 5 हजारांची दिवाळी मदत अपुरी असून ती किमान 20 हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे.
Published : October 15, 2026 at 6:04 PM IST
नागपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याऐवजी सरकारकडून तुटपुंजी मदत जाहीर केली जात असल्याची टीका काँग्रेस नेते तथा आमदार नाना पटोले यांनी केली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी अॅडव्हान्स म्हणून जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत पुरेशी नसून, ती किमान 20 हजार रुपये द्यायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली. पाच हजार रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नेमक्या कोणत्या अडचणी सुटणार, असा सवाल करत सरकारनं मदतीची रक्कम वाढवून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असं पटोले आज नागपुरात बोलताना म्हणाले.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न घटण्याची शक्यता असताना त्यांच्यासमोर बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी आणि इतर शेतीखर्चाची देणी कायम आहेत. त्याचबरोबर कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च, मुलांचे शिक्षण आणि सणासुदीच्या काळातील आर्थिक गरजाही भागवाव्या लागतात. अशा वेळी पाच हजार रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होणार नाहीत, असे पटोले यांनी स्पष्ट केलं. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा निर्णय असेल, तर मदतीची रक्कम त्यांच्या गरजांचा विचार करून ठरवली पाहिजे. किमान 20 हजार रुपयांचा दिवाळी ॲडव्हान्स दिला असता, तर संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळाला असता, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण आणि शेतीसमोरील वाढती संकटे यांचा उल्लेख करत पटोले यांनी सरकारच्या शेतकरी धोरणांवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सरकारला आता स्पष्टपणे दिसू लागल्या आहेत, तरीही त्यांना पुरेसा आर्थिक आधार दिला जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. खतांच्या व्यवहारातही शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचे सांगत, शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या निविष्ठांच्या किमती आणि उपलब्धतेबाबत सरकारनं प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना केवळ तात्पुरती मदत देणं पुरेसं नाही. पीक नुकसानीचं योग्य सर्वेक्षण, नुकसानभरपाईचं वेळेत वितरण आणि शेतीचा पुढील हंगाम उभा करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळणं महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, या हंगामातील नुकसान पुढील हंगामावरही परिणाम करू शकतं आणि शेतकऱ्यांचं कर्जाचं ओझं वाढू शकतं, असं नाना पटोले म्हणाले.
कर्नाटकातील मदतीचा दाखला
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अपुरी मदत दिली जात असल्याचा आरोप करताना पटोले यांनी कर्नाटकातील मदतीचा दाखला दिला. कर्नाटक राज्यात शेतकऱ्यांना 20 हजार रुपयांची मदत देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच तेलंगणातील वीजपुरवठ्याच्या व्यवस्थेचा उल्लेख करत महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर इतर राज्यांशी तुलना का करत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वस्तुस्थितीपेक्षा वेगळी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप करत सरकारनं दुष्काळी परिस्थितीबाबत पारदर्शक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
लाखनी-साकोलीला दुष्काळातून वगळलं
भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी आणि साकोली या तालुक्यांना दुष्काळाच्या यादीतून वगळण्यात आल्याबद्दलही पटोले यांनी नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयामागे राजकीय सूडबुद्धी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शेतकरी, कामगार आणि विद्यार्थ्यांना मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. संबंधित भागातील परिस्थितीचा फेरआढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवू नये, असेही त्यांनी म्हटलं आहे. दुष्काळी मदतीचे निकष ठरवताना स्थानिक पातळीवरील पर्जन्यमान, पीक परिस्थिती आणि प्रत्यक्ष नुकसान यांचा विचार होणं आवश्यक आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
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