'नाम'चा नाना पोरकं करून गेले! दुष्काळ, शेतकऱ्यांसाठी नेहमी धडपड
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar Death) यांचं आज (गुरूवार) हृदयविकाराच्या झटक्यानं (Severe Cardiac Arrest) निधन झालं.
Published : October 8, 2026 at 12:03 PM IST
मुंबई Nana Patekar Passes Away - ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar Death) यांचं आज (गुरूवार) हृदयविकाराच्या झटक्यानं (Severe Cardiac Arrest) निधन झालं. वयाच्या 75 व्या वर्षी नानांची प्राणज्योत मालवली. गोव्यातील डोना पावलामधील घरी त्यांना तीव्र छातीत वेदना होऊ लागल्या, त्यानंतर त्यांना तातडीनं मणिपाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. नाना पाटकेरांच्या अकाली जाण्याने मनोरंजनसृष्टीला धक्का बसला आहे.
नाना पाटेकर केवळ दिग्गज अभिनेतेच नाही तर, सामाजिक भान जपणारे व्यक्ती होते. नाना पाटेकरांनी सप्टेंबर 2015 मध्ये अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांच्याबरोबर 'नाम फाउंडेशन' या सामाजिक संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेअंतर्गत महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना विशेष करून मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत केली जाते.
अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी सप्टेंबर 2015 मध्ये 'नाम फाउंडेशन'ची स्थापना केली होती. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत पोहोचवणे हा संस्था सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश होता. 'नाम फाउंडेशन' या नावातील पहिले अक्षर स्वतः नाना पाटेकर यांच्या नावावरून, तर दुसरे अक्षर मकरंद अनासपुरे यांच्या नावावरून घेण्यात आलं होतं.
राज्यातील दुष्काळाची भीषणता आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनादायी हाकेकडे झालेल्या दुर्लक्षाला उत्तर म्हणून या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. दुष्काळामुळे गावांची होणारी बिकट अवस्था, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या आणि सततचा पाणीप्रश्न या मुख्य समस्यांवर 'नाम फाउंडेशन' उपाय शोधण्याचे काम करते. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, साठवलेले पाणी आणि भूगर्भातील पाणी यांच्या वापरामध्ये संतुलन राखणे, जुने कालवे व रखडलेले पाणी प्रकल्प पुन्हा पूर्ववत करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
गावकऱ्यांना सन्मानजनक व समृद्ध जीवन जगता यावे यासाठी अनेक प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केले, तर अनेक प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांचा विकास घडवून आणणे आणि देशभरातील लोकांच्या आयुष्यात आनंदाचे क्षण निर्माण करणे हेच 'नाम फाउंडेशन'चे ध्येय आहे.
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