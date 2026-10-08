नाना पाटेकरांच्या ‘नाम’ फाउंडेशनमुळं धोंदल गाव झालं टँकरमुक्त; गावकऱ्यांकडून आठवणींना उजाळा, गावात घेणार शोकसभा
नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांच्या ‘नाम’ फाउंडेशनने (Naam Foundation) जलसंधारणाद्वारे दुष्काळग्रस्त धोंदल गावाचा (Dhondal Village) कायापालट केला.
Published : October 8, 2026 at 4:28 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर (Nana Patekar) यांचं दुःखद निधन झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर वैजापूर तालुक्यातील धोंदल गावात (Dhondal Village) शोककळा पसरली आहे. उत्तम अभिनयासोबतच सामाजिक कार्यातही उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या नाना पाटेकर यांनी ‘नाम’ फाउंडेशनच्या (Naam Foundation) माध्यमातून दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात जलसंधारणाची कामं हाती घेतली होती.
धोंदल गाव घेतलं दत्तक : नाम फाउंडेशनच्या स्थापनेनंतर त्यांनी धोंदल गाव दत्तक घेतलं. त्यांच्या पुढाकारातून झालेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळं गेल्या दहा वर्षात गाव टँकरमुक्त झालं. शेतीतील उत्पादन वाढल्यानं गावाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली. गावातील युवकांनी उद्योजक बनावं, अशी नाना पाटेकर यांची इच्छा होती. यासाठी त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी विशेष बैठकही घेतली होती. त्यांच्या निधनानं मोठी पोकळी निर्माण झाल्याची भावना गावातील समन्वयक विपीन साळे यांनी व्यक्त केली. अंत्यविधीसाठी पुण्यात जाणं शक्य नसल्यानं गावातच शोकसभा आयोजित करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतलाय. नानांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचं ‘नाम’ फाउंडेशनचे समन्वयक आनंद असोलकर यांनी सांगितलं.
धोंदल गाव केले दुष्काळमुक्त : सुमारे दहा वर्षांपूर्वी मराठवाड्याला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत होता. या परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त गावांना मदत करण्याच्या उद्देशानं ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी ‘नाम’ फाउंडेशनची स्थापना केली. विविध गावांची पाहणी करून अहवाल मागवण्यात आला. बहुतांश महिने टँकरवर अवलंबून असलेल्या वैजापूर तालुक्यातील धोंदल गावाची यासाठी निवड करण्यात आली. गावात सुमारे 11 बंधारे होते, मात्र त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्यानं पाणीसाठा होत नव्हता. गाव दत्तक घेतल्यानंतर बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. अवघ्या सहा महिन्यांत साडेचार किलोमीटर परिसरातील गाळ काढण्यात आला. त्यामुळं पाणी अडवण्याची क्षमता वाढली आणि गाव टँकरमुक्त होण्यास मदत झाली, अशी माहिती ‘नाम’ फाउंडेशनचे समन्वयक आनंद असोलकर यांनी दिली.
यंत्रणा उपलब्ध करून दिली : धोंदल गावाला दरवर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागत होता. दिवाळीपूर्वीच गावात पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर सुरू करण्याची वेळ प्रशासनावर येत होती. या परिस्थितीमध्ये ‘नाम’ फाउंडेशनने गावातील 11 बंधाऱ्यांची स्वच्छता आणि गाळ काढण्याचं काम हाती घेतलं. 2 ऑक्टोबर 2015 रोजी नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी गावात जाऊन या कामाला सुरुवात करून दिली. बंधाऱ्यांमधील सुमारे साडेचार किलोमीटर लांबीचा, तीन मीटर खोलीचा आणि दहा मीटर रुंदीचा गाळ काढण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली. या कामाचा खर्चही ‘नाम’ फाउंडेशननं उचलला. तब्बल सहा महिने हे काम सुरू होतं. या काळात यंत्रचालकांच्या जेवणाची व्यवस्था ग्रामस्थांनी केली, तर इतर सर्व खर्च फाउंडेशनने केला. या कामाचा फायदा गेल्या दहा वर्षांपासून गावाला होत असल्याचं गावकरी आणि ‘नाम’चे गावातील समन्वयक विपीन साळे यांनी सांगितलं.
शेतीतील उत्पादन वाढले : धोंदल गावात पाण्याची कमतरता असल्यानं शेती आणि पिकांवर मोठा परिणाम होत होता. शेतकऱ्यांना एक पीक घेणंही अनेकदा कठीण जात होते. मात्र, ‘नाम’ फाउंडेशनच्या जलसंधारणाच्या कामांनंतर जमिनीत पाण्याचा स्तर वाढला. परिणामी, शेतीतील उत्पादन वाढलं. गावातील सुमारे 80 टक्के क्षेत्रावर दुबार, तर 40 टक्के क्षेत्रावर तिबार पीक शेतकरी घेत आहे. पाणी आणि चाऱ्याच्या कमतरतेमुळं गावातील दुग्धव्यवसायालाही मर्यादा होत्या. मात्र, पाणीटंचाई कमी झाल्यानंतर दूध उत्पादनात वाढ झाली आणि गावात दुग्धव्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली. यामुळं गावाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत झाली. जलसंधारणाच्या कामांमुळं गावातील पाणीटंचाई दूर होण्यास मोठा हातभार लागल्याचं आनंद असोलकर यांनी सांगितलं.
गावाचा कायापालट केला : ‘नाम’ फाउंडेशनच्या कामामुळं धोंदल गावाला दुष्काळग्रस्त गाव ही ओळख मागे टाकून नवीन ओळख मिळाली. जलसंधारणाच्या कामांसोबतच गावातील स्वच्छतेवरही भर देण्यात आला. खालीवर असलेल्या जागेचे आणि रस्त्यांचे सपाटीकरण करण्यात आले. त्यामुळं गावाच्या परिसराचा चेहरामोहरा बदलला आणि समृद्ध गाव म्हणून नवीन ओळख मिळाली. गावातील नेहाबाई शिरसाट आणि गंगाधर जाधव या दोन कुटुंबांना ‘नाम’ फाउंडेशनच्या माध्यमातून घरे बांधून देण्यात आली. त्यामुळं त्यांना कायमस्वरूपी निवारा उपलब्ध झाला. तसेच, गावकऱ्यांना स्वच्छ पाणी मिळावं यासाठी नाना पाटेकर यांच्या पुढाकारातून एका बँकेने पाणी शुद्धीकरणाची मशीन बसवून दिली, अशी माहिती विपीन साळे यांनी दिली.
नानांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी गावात शोकसभा : नाना पाटेकर आणि ‘नाम’ फाउंडेशनच्या प्रयत्नांमुळं धोंदल गावाचा कायापालट झाला. त्यामुळं त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच गावात शोककळा पसरली. अंत्यविधीसाठी पुण्यात वेळेत पोहोचणं शक्य नसल्यानं ग्रामस्थांनी गावातच दोन दिवसांत शोकसभा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. गावात विकासाची कामे झाल्यानंतर येथील युवकांनी उद्योजक बनावे, अशी इच्छा नाना पाटेकर यांनी व्यक्त केली होती. यासंदर्भात सुमारे चार महिन्यांपूर्वी मल्हार पाटेकर यांच्यासोबत बैठकही झाली होती. नाना पाटेकर आज आपल्यात नसले, तरी त्यांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी भावना ग्रामस्थ आणि ‘नाम’ फाउंडेशनचे समन्वयक विपीन साळे आणि आनंद असोलकर यांनी व्यक्त केली.
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