शेतकऱ्यांबाबत सरकारचं दुटप्पी धोरण, 'नमो किसान योजने'चे पैसे तातडीने द्यावे; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांना मिळणारी तुटपुंजी मदत आणि नमो किसान योजनेचे थकीत हप्ते यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.
Published : October 16, 2026 at 3:46 PM IST
नागपूर - राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांना मिळणारी तुटपुंजी मदत आणि नमो किसान योजनेचे थकीत हप्ते यावरून काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगून सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे, मात्र दुसरीकडे नमो किसान योजनेचे दोन हप्ते थकवण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित असलेले सुमारे 3 हजार 700 कोटी रुपये तातडीने जमा करावेत, अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत देण्याच्या घोषणा करायच्या आणि दुसरीकडे शेतकरी सन्मान निधीचे हप्ते थकवायचे, हे सरकारचे दुटप्पी धोरण आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी असे धोरण पाहायला मिळाले नाही. एकीकडे शेतकरी दुष्काळाशी सामना करत असताना दुसरीकडे महागाईने त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची मदत पुरेशी कशी ठरणार? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
गडचिरोली जिल्ह्यातील 10 तालुके दुष्काळी यादीत नाहीत - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पालकमंत्रिपद असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश नाही. जिल्ह्यातील आदिवासी भागात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, केवळ दोन तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करून इतर तालुक्यांना वगळणे अन्यायकारक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संपूर्ण गडचिरोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा. यासंदर्भात आपण यापूर्वीही पत्र दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्राच्या मदतीची वाट बघू नका - महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात असताना राज्य सरकारने केंद्राकडून मदतीची वाट पाहत बसू नये. कर्नाटक सरकारने केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता स्वतःच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना मदत केली. राज्यातील 18 जिल्ह्यांमध्ये केवळ 37 टक्के पाऊस झाल्याची परिस्थिती असताना केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला मदत करणे आवश्यक आहे. मात्र, विरोधी पक्षांची सरकार असलेल्या राज्यांबाबत केंद्राकडून दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.
दिवाळी कशी साजरी करायची? - दुष्काळाच्या काळात देखील शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी पैसे भरावे लागले. मात्र, अद्यापही पीक विम्याच्या मदतीचा पत्ता नाही. दुसरीकडे हरभऱ्याच्या डाळीचे दर किलोमागे शंभर रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. वाढत्या महागाईमुळे शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि गरीब कुटुंबांचे जगणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशी साजरी करायची? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. पशुधन योजना सुरू होण्यापूर्वीच 800 कथित बोगस प्रकरणे समोर आल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
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