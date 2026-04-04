समता आणि जगदंबा पतसंस्थेतील अनेक खात्यांचा अशोक खरात नॉमिनी, नामकरण आवारेंच्या पोलीस चौकशीत नवा खुलासा
भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याबाबत रोज नवनवीन खुलासा होत आहेत. खरातनं समता आणि जगदंबा या पतसंस्थांमध्ये अनेक बनावट खाती उघडल्याचं समोर आलं आहे.
Published : April 4, 2026 at 7:52 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : भोंदूबाबा अशोक खरात याला पोलीस कोठडीपर्यंत नेणाऱ्या शिर्डी पोलिसांनी त्याच्या विरोधातील जमीन खरेदी फसवणूक आणि सावकारकी प्रकरणांच्या तपासात कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार उघड केले आहेत. राहाता येथील समता पतसंस्थेत उघडलेल्या 100 संशयास्पद खात्यांबाबत नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. ही सर्व खाती 25 मे 2021 रोजी कोविड काळात एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात उघडण्यात आली होती आणि त्यामध्ये अशोक खरात नॉमिनी होता.
'आम्ही खाती उघडली नाहीत, आमच्या स्वाक्षऱ्या बनावट' : अशोक खरातनं रावसाहेब गोंदकर यांना 5 कोटी रुपये कसे दिले, याचा तपास सुरू असताना अनेक धक्कादायक बाबी उघड होत आहेत. या प्रकरणाचा तपास अप्पर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे आणि पोलीस निरीक्षक रणजित गलांडे करत आहेत.
समता पतसंस्थेतील 100 खात्यांपैकी 7 खातेदारांची सखोल चौकशी सुरू असून, अशोक खरातचा निकटवर्तीय मानला जाणारा नामकरण आवारे यांच्या नावावर 6 खाती असल्याचं उघड झालं आहे. यानंतर पोलिसांनी नामकरण आवारे, त्यांची पत्नी आणि मुलाची सुमारे 10 तास चौकशी केली. चौकशीदरम्यान त्यांनी ही खाती आम्ही उघडली नाहीत आणि आमच्या स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा धक्कादायक दावा केला.
55 व्यक्तींच्या नावावर 100 खाती : कोविड काळात, विशेषतः 25 मे 2021 रोजी, राहाता येथील समता बँकेच्या शाखेत एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणात खाती उघडण्यात आली. मात्र या खात्यांचे धारक महाराष्ट्रातील विविध भागांतील असल्याचं समोर आलं आहे. यात नामकरण आवारे यांची सहा, चाकणकर यांच्या बहिणीची दोन तसेच जासुद आणि परब यांचीही खाती असल्याची माहिती उघड झाली आहे. एकूण 55 व्यक्तींच्या नावावर 100 खाती असून या सर्व खात्यांमध्ये अशोक खरात हा नॉमिनी आहे.
आतापर्यंत पोलिसांनी 7 जणांची चौकशी केली असून सर्वांनीच ही खाती उघडण्यासाठी आम्ही कोणतीही कागदपत्रे स्वतः दिली नाहीत, खात्यांवरील स्वाक्षऱ्या आमच्या नाहीत आणि या खात्यांत आम्ही कधीही कोणतेही व्यवहार (डिपॉझिट किंवा विड्रॉल) केलेले नाहीत, असा जबाब दिला आहे.
तसेच, सध्या खात्यांमध्ये असलेल्या रकमेवर आमचा कोणताही दावा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र खातं उघडताना वापरलेली आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड ही स्वतःचीच असल्याचं त्यांनी मान्य केलं. यावरून या खात्यांमध्ये अशोक खरातच स्वतःचा पैसा ठेवत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
सर्व व्यवहारांमध्ये पैसा वापरणारा अशोक खरातच : सन 2021 ते 2026 या कालावधीत या खात्यांमधून तब्बल 60 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून सध्या केवळ 87 लाख रुपये शिल्लक आहेत. त्यापैकी अशोक खरातच्या खात्यातच 30 लाख रुपये आहेत. इतरांच्या कागदपत्रांचा वापर करून, बँक व्यवस्थापकाला हाताशी धरून अशोक खरातच्या सांगण्यावरून सध्या अटकेत असलेल्या अरविंद बावके यांनीच ही खाती उघडली असण्याची शक्यता आहे. मात्र या सर्व व्यवहारांमध्ये पैसा वापरणारा मुख्य व्यक्ती अशोक खरातच असल्याचं समोर येत आहे.
केवळ समता पतसंस्थेतच नव्हे तर सिन्नर येथील जगदंबा पतसंस्थेतही अशाच प्रकारची 32 संशयास्पद खाती आढळली आहेत. अशा प्रकारे एकूण 132 खात्यांपैकी आतापर्यंत 7 जणांची चौकशी करण्यात आली असून उर्वरित खातेदारांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. यामध्ये जासुद, परब, चाकणकर आणि हिंगे यांचा समावेश आहे. या गुंतागुंतीच्या आर्थिक व्यवहारांच्या तपासासाठी पोलीस आता सहकार खात्याचं मार्गदर्शन घेणार आहेत.
अधिक तपास सुरू : संशयास्पद खात्यांप्रकरणी पोलीस सखोल चौकशी करत असून कागदपत्रांचा गैरवापर करून ही खाती नेमकी कोणी उघडली? आणि त्यामागील आर्थिक उद्देश काय होता? याचा शोध घेतला जात आहे. तसेच इतर पतसंस्थांमध्येही अशा प्रकारची खाती आहेत का? याची पडताळणीही सुरू आहे.
दरम्यान, जगदंबा पतसंस्थेचे संस्थापक नामकरण आवारे यांचं समता पतसंस्थेत खातं असल्याचं तपासात समोर आल्यानंतर शिर्डी पोलिसांनी त्यांना, त्यांच्या पत्नीला आणि मुलाला चौकशीसाठी बोलावलं. सकाळपासून सुरू झालेली ही चौकशी सुमारे 9 तास चालली.
चौकशीनंतर शिर्डी पोलीस ठाण्याबाहेर माध्यमांशी बोलताना नामकरण आवारे यांनी सांगितलं की, "समता पतसंस्थेतील खात्यांबाबत चौकशीसाठी मला बोलावण्यात आलं होतं. माझ्या नावावर सहा खाती असल्याचं सांगण्यात आलं असून त्यासंदर्भात जबाब देण्यासाठी आलो होतो. ही खाती कोणी उघडली याबाबत आमचा कोणताही संबंध नाही", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
अशोक खरात आणि नामकरण आवारे यांचे संबंध असल्यामुळे तुम्हाला सहआरोपी करण्याची मागणी होत असल्याबाबत विचारलं असता, तसं काहीही नाही, असं सांगत आवारेंनी अधिक बोलणे टाळलं.