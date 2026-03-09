ETV Bharat / state

पुणे महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. पुणे महापालिकेसाठी 10 स्वीकृत नगरसेवकांची नावं जाहीर झाली आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 3:41 PM IST

पुणे - पुणे महापालिकेत विविध समितींच्या बैठकीनंतर आत्ता स्वीकृत नगरसेवकांची नावं आज जाहीर करण्यात आली आहेत. पुणे महापालिकेत आज १० स्वीकृत नगरसेवकांची नावं जाहीर झाली आहेत. त्यात भाजपाने ७, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून २ आणि काँग्रेसकडून १ नाव जाहीर करण्यात आलं आहे. आज पुणे महापालिकेसाठी 10 स्वीकृत नगरसेवकांची नावं जाहीर झाली आहेत. ज्यात भाजपकडून निलेश कोंढाळकर, प्रियंका शेंडगे, विश्वास नानावरे राजेंद्र काकडे, रवी साळेगावकर, जयप्रकाश पुरोहित उदय लेले यांची नावं जाहीर करण्यात आली आहेत. तर काँग्रेसकडून कामगार नेते सुनील शिंदे यांचं नाव जाहीर करण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी महापौर दत्तात्रय धनकवडे आणि युवकांचे नेते राकेश कामठे यांची निवड करण्यात आली आहे.



याबाबत भाजपाचे सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाच्या आदेशानुसार आज ही नावं जाहीर करण्यात आली आहेत. जी काही नवं आज जाहीर करण्यात आली ती पाच वर्षांसाठी असणार असून पक्ष जो काही निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य असणार आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.


यावेळी काँग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम म्हणाले की, आमच्याकडे 1 जागेसाठी 67 अर्ज आले होते आणि पक्षाकडून यासर्वांच्या मुलाखती देखील घेण्यात आल्या आहे आणि यानंतर पक्षश्रेष्ठी यांनी आज इंटकचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांचं नाव जाहीर केलं आहे. त्यांच्या नावाने आज कामगारांचा आवाज पालिकेच्या मुख्य सभागृहात घुमणार आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.



यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते निलेश निकम म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँगेसकडून २० महिन्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकांना संधी देण्यात येणार आहे.आमच्या इथ 100 पेक्षा जास्त जण इच्छुक होते. पक्षाबाहेरच्या काही लोकांनी आम्हाला स्वीकृत मागितले होते आणि आज दत्तात्रय धनकवडे, राकेश कामठे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. अनुभवी लोक कमी होते म्हणून धनकवडे यांना संधी देण्यात आली असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

