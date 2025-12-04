ETV Bharat / state

तीनवेळा नगरसेवक राहिलेल्या सुधीर भगत यांचं नाव मतदार यादीतून गायब; जिल्हाधिकारी म्हणतात, अनावधानानं नाव वगळलं

ठाण्यात तीनवेळा नगरसेवक राहिलेल्या सुधीर भगत यांचं नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आलय. जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी ते अनावधानानं झाल्याचं म्हटलय.

पत्रासह सुधीर भगत
पत्रासह सुधीर भगत (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 4, 2025 at 8:04 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं प्रारूप मतदार यादी काही दिवसांपूर्वी जाहीर झाली. या मतदार यादीमधून मुंब्र्यातील आनंद नगर कोळीवाडा या परिसरातील प्रभाग क्रमांक 31 च्या मतदार यादीमधून तब्बल तीन टर्म नगरसेवक असलेल्या सुधीर भगत यांचंच नाव वगळण्यात आलं असल्याचं समोर आलं होतं. याबाबत सुधीर भगत यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी तक्रार केली असता ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी नाव वगळलं गेल्याचं मान्य केलं आहे. तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून लेखी उत्तरात अनवधानाने नाव वगळले गेलं, असं सुधीर भगत यांना कळवण्यात आलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्याय न मिळाल्याने आज सुधीर भगत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी त्यांना इथेही न्याय मिळाला नाही तर न्यायालयात जाणार असं स्पष्ट केलं.

याबाबत बोलताना माझं नाव वगळण्यामागे राजकारण असल्याचा आरोप सुधीर भगत यांच्याकडून करण्यात आला. आगामी ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी निवडणूक विभागाने जी मतदार यादी जाहीर केली आहे, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचं समोर आलं आहे, असं भगत यांनी सांगितलं. दुबार नावे वगळताना त्यांना कोणताही प्रश्न विचारला गेला नाही. किंवा चौकशी केली नाही, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नावं वगळण्यात आली असल्याचं भगत यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्यासारखेच नाव असलेल्या व्यक्तीची कोणतीही माहिती मतदाराच्या फॉर्मवर नाही, फक्त एक इंग्रजीमध्ये सही केलेली आहे अशी माहिती भगत यांनी दिली.

ईटीव्ही भारतशी बातचित करताना सुधीर भगत (ETV Bharat Reporter)

एकसारखं नाव असलं तरी मतदार नोंदणी क्रमांक वेगळा असतो. मग प्रत्येक गोष्ट का तपासली गेली नाही, असा सवाल सुधीर भगत विचारतात. कोणतीही चौकशी न करता माझं नाव वगळलं तसंच अनेकांचं नाव वगळलं गेलं आहे असा आरोप भगत यांनी केला. मतचोरीचा हा प्रकार आहे आणि त्याचं मी जिवंत उदाहरण आहे असं ते सांगतात. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली असता अनवधानाने नाव वगळलं गेलं असा लेखी खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दिला जाणे हे हास्यास्पद आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. एकसारखे नाव असल्याने चुकीचे नाव वगळले गेले नाही ही कुठली यंत्रणा असा सवाल भगत यांनी केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र
जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र (ETV Bharat Reporter)

तीनवेळा नगरसेवक - सुधीर भगत मुंब्रा भागातून तीनवेळा नगरसेवक राहिले आहेत. ते उबाठा शिवसेनेच्या संपर्क नेते पदावर कार्यरत आहेत. तसंच यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी महाविकास आघडीसोबत काम केलं होतं. माझ्या परिवारात १५ सदस्य असून आमचं कुटुंब ७० हून अधिक वर्षे मुंब्र्यात राहात आहे. माझ्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावं मतदार यादीत असून माझंच नाव वगळलं गेलं. मी निवडणुकीसाठी उभा राहणार होतो. मात्र, या प्रकरणी न्यायालयाकडून तरी मला न्याय मिळेल आणि संविधानाचा अधिकार म्हणून माझं नाव मतदार यादीत लवकरच समाविष्ट होऊन मी निवडणूक लढवेन असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा..

  1. संकेतस्थळ ठाणे पालिकेचं अन् मतदार यादी नवी मुंबईची; निवडणूक विभागाच्या अजब कारभाराची मनसेकडून पोलखोल
  2. कोल्हापूर महापालिका निवडणूक 2025 : प्रारूप मतदार यादीत घोळच घोळ, शहरात संभ्रमाचं वातावरण; नेत्यांनी घेतली महापालिका प्रशासकांची भेट
  3. "सत्ताधाऱ्यांच्या उमेदवारांना फायदा मिळवून देणारी वॉर्ड रचना आणि मतदार यादी"-आदित्य ठाकरेंचा गंभीर आरोप
Last Updated : December 4, 2025 at 8:46 PM IST

TAGGED:

NAME UNINTENTIONALLY REMOVED
सुधीर भगत
श्रीकृष्ण पांचाळ
ठाणे महापालिका
SUDHIR BHAGAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.