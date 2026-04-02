भोंदूबाबा अशोक खरातचं नाव दोषी म्हणून नाहीच, साईबाबा संस्थान कर्मचारी विकास दिवटे आत्महत्या प्रकरणी फिर्यादीची फेरचौकशीची मागणी
भोंदूबाबा अशोक खरातची दमबाजी व सासुरवाडीच्या लोकांनी त्रास दिल्यामुळे साईबाबा संस्थानचा कर्मचारी दिवटेनं आत्महत्या केली होती.
Published : April 2, 2026 at 3:11 PM IST
Updated : April 2, 2026 at 3:39 PM IST
शिर्डी - मयत विकास दिवटेचा भाऊ राजेंद्र दिवटेनं दिलेल्या फिर्यादीतही अशोक खरातचं नाव असून दोषारोप पत्रात मात्र दोषींच्या यादीत खरातचं नाव नसल्यानं आता फिर्यादीनं या प्रकरणाच्या फेरचौकशीची मागणी केली आहे. शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचारी असलेल्या 37 वर्षीय विकास रामदास दिवटे यांनी 5 जून 2022 रोजी साईबाबा संस्थान कर्मचारी सेवाधाम निवासस्थानी आत्महत्या केली होती. त्यावेळी त्यांच्या मोबाईलच्या कव्हरमध्ये आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली एक चिट्ठी आढळून आली होती. त्यात माझ्या मृत्यूस नाशिक येथील भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात जबाबदार आहे आणि माझ्या सासुरवाडीचे लोक जबाबदार आहेत. मला खरातने फोनवरून धमकी दिली आहे. माझ्या मोबाईलमध्ये सर्व कॉल रेकॉर्ड आहेत. तरी मी मेल्यावर कारवाई करण्यात यावी. माझा मोबाईल उघडला नाही तर चिट्ठीत मोबाईलचा पासवर्डही लिहून ठेवला आहे असं नमूद केलं होतं. तसंच शिर्डीतील काही लोकांना त्यांनी उसने दिलेल्या पैशांची नावेही लिहिलेली होती.
ही चिट्ठी मयताचा भाऊ राजेंद्र दिवटे यांनी पाहून तिचे फोटो काढले आणि चिट्ठी तसंच मोबाईल पोलीस पंचनाम्यात जमा केले होते. त्याचदिवशी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र पोलिसांनी टाळाटाळ करत दुसऱ्या दिवशी एडी दाखल केली होती. त्यानंतर 11 जून 2022 रोजी मयताचा भाऊ राजेंद्रने शिर्डी पोलीस ठाण्यात भोंदूबाबा अशोक खरात आणि इतरांची नावे टाकत फिर्याद दाखल केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी तपास करून राहाता न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. मात्र त्यात अशोक खरातचं नाव दोषींमधून वगळण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता अशोक खरातचे कारनामे समोर आल्यानंतर फिर्यादी राजेंद्रने पुन्हा समोर येत या प्रकरणाच्या फेरचौकशीची मागणी केली असून पोलीस सहकार्य करत नसल्याचा आरोपही केला आहे. तसंच सरकारी वकील बदलून देण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी 11 जून 2022 रोजी मयताचे भाऊ राजेंद्र दिवटे यांनी शिर्डी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. दाखल फिर्यादीत मयताचे सासरे, मेव्हणे, साडू यांच्यासह अशोक खरात यांचंही नाव नमूद करण्यात आलं होतं. त्यानुसार शिर्डी पोलिसांनी अशोक खरातसह चार जणांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 (आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) 34 आणि 506 (धमकी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र फिर्यादीत अशोक खरातसह इतरांची नावं असूनही दोषारोपपत्रात अशोक खरातचं नाव आरोपींमध्ये नव्हतं. मयत विकास दिवटे यांनी मृत्यूपूर्वी चिट्ठीत सर्वांच्या नावांचा उल्लेख केला होता. मीही फिर्यादीमध्ये सर्वांचं नाव दिलं होतं. मात्र दोषारोपपत्रात खरातचं नाव का नाही, असा सवाल मयताचा भाऊ आणि फिर्यादी राजेंद्र दिवटे यांनी उपस्थित केला आहे.
