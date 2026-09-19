पाकिस्तानच्या कराचीमध्ये मराठमोळा गणेशोत्सव; नाईक कुटुंबाची स्वातंत्र्यापूर्वी पासून परंपरा कायम, मुस्लिम बांधवांचाही सहभाग
पाकिस्तानातील कराचीमध्ये नाईक कुटुंबीय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गणेशोत्सव (Ganeshotsav) साजरा करत असून मुस्लिम बांधवांच्या सहभागाने मराठमोळ्या परंपरेचा उत्साह कायम जपला जात आहे.
Published : September 19, 2026 at 7:03 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : गणपती बाप्पाची स्थापना हा प्रत्येक हिंदू भाविकासाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. परदेशात राहणारे हिंदू भाविकही हा उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा करतात. पाकिस्तानातील कराची येथे राहणारे नाईक कुटुंबीय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गणेशोत्सवाची परंपरा (Ganeshotsav) भक्तिभावाने जपत आहेत. कुटुंबीय एकत्र येऊन घरीच बाप्पाची मूर्ती साकारतात आणि मनोभावे पूजा करतात. विशेष म्हणजे, बाप्पाची मूर्ती घरातून बाहेर काढताना परिसरातील मुस्लिम बांधवही मदतीचा हात देतात. इतकंच नाही तर महाराष्ट्रातील गणेशोत्सवाची परंपरा आणि उत्साह पाहण्यासाठी अनेक मुस्लिम बांधव आवर्जून सहभागी होतात. गणेश विसर्जनाच्यावेळी महाराष्ट्राप्रमाणेच ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढली जाते आणि "गणपती बाप्पा मोरया"च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून जातो, अशी माहिती कराची येथील रहिवासी विशाल राजपूत यांनी दिली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गणेशोत्सवाची परंपरा : कोकणातील नाईक कुटुंबीय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पाकिस्तानातील कराची येथे वास्तव्यास आहेत. तेव्हापासून पारंपरिक गणेशोत्सव त्यांच्या निवासस्थानी साजरा केला जातो. कृष्णाजी नाईक यांनी सर्वप्रथम गणेशोत्सवाला सुरुवात केली. त्यानंतर राजेश कृष्णा नाईक आणि मुकेश नाईक यांनी ही परंपरा पुढे सुरू ठेवली. गणेशोत्सवाच्या काळात कुटुंबात आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण असतं. विशेष म्हणजे, बाप्पाची मूर्ती बाजारातून विकत आणली जात नाही, तर कुटुंबातील सर्वजण मिळून ती घडवण्याचं काम करतात. मूर्ती तयार करताना तिचा आकार किती असावा, याचा सुरुवातीला कोणताही अंदाज नव्हता. मात्र, मूर्ती घडवता-घडवता तिची उंची जवळपास पाच फूट झाली, अशी माहिती कुटुंबातील सदस्य विनोद दौलतराम यांनी दिली. आपल्या देशाची संस्कृती आणि परंपरा जपली जावी, तसंच संस्कार पुढील पिढीपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी कुटुंबातील लहान मुलांचा गणेशोत्सवातील सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मूर्ती साकारताना सर्वाधिक आनंद मिळतो, अशी भावना घरातील मुलांनी व्यक्त केली.
दिवाळीपेक्षाही मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव : पाकिस्तानातील कराची येथे आजही जवळपास दीडशे मराठी कुटुंबं वास्तव्यास आहेत. त्यामुळं येथील गणेशोत्सव हा एक आगळावेगळा सोहळा मानला जातो. येथे दीड दिवसांचा गणपती बसवण्याची परंपरा आहे. मोठ्या उत्साहात विधिवत पूजा आणि गणपतीची आरती केली जाते. यासोबतच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि धार्मिक देखावेही सादर केले जातात. कराची येथील प्राचीन रत्नेश्वर महादेव मंदिरातही गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. एका प्राचीन मंदिरात पुण्यातील प्रसिद्ध दगडूशेठ गणपतीसारखी मूर्ती स्थापन करण्यात आली आहे. या मूर्तीच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामात स्थानिक मुस्लिम बांधवही मदत करतात, अशी माहिती रहिवासी विशाल राजपूत यांनी दिली.
गणेशोत्सव साजरा करण्यास कोणतीही अडचण नाही : कराचीमध्ये गणेशोत्सव साजरा करताना कोणतीही आडकाठी नसल्याचं विशाल राजपूत यांनी सांगितलं. गणपती बाप्पाची काही ठिकाणी रस्त्यावर व्यासपीठ उभारून मूर्तीही स्थापन केली जाते. नाईक कुटुंबीयांनी पाचव्या मजल्यावर तयार केलेली गणपतीची मूर्ती खाली आणताना परिसरातील मुस्लिम बांधवांनी मदत केली. महाराष्ट्रीयन पद्धतीचा गणेशोत्सव कसा साजरा केला जातो, हे पाहण्यासाठी अनेक मुस्लिम बांधव आवर्जून उपस्थित राहतात. गणेश विसर्जनाच्या वेळी ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढली जाते. त्यामुळं पाकिस्तानातील कराचीमध्येही गणेशोत्सवादरम्यान भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळतं, असं विशाल राजपूत यांनी सांगितलं.
‘फिदा अली’ मिठाई दुकानाकडून अनोखी भेट : कराची येथील प्रसिद्ध आणि जुन्या ‘फिदा अली’ मिठाई दुकानाकडून गणेशोत्सवानिमित्त हिंदू बांधवांसाठी विशेष भेटवस्तू दिली जाते. या दुकानातून मोदक आणि इतर मिठाई खरेदी केल्यास सवलत दिली जाते. तसंच गणपती आणि लक्ष्मीचं चित्र असलेलं नाणं भेट म्हणून दिलं जातं. हिंदूंच्या प्रत्येक सणानिमित्त या दुकानाकडून काही ना काही विशेष भेटवस्तू दिली जात असल्याची माहिती विशाल राजपूत यांनी दिली.