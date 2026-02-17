नागपूरचा प्रसेनजीत यादव ठरला 'नॅशनल जिओग्राफिक'च्या सर्वोच्च सन्मानाचा मानकरी, आई-वडिलांचा ऊर येतो अभिमानानं भरून
नॅशनल जिओग्राफिक 'छायाचित्रकारांचा छायाचित्रकार' पुरस्कार 2025 नागपूरचे वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर प्रसेनजीत यादव यांना देण्यात आला.
Published : February 17, 2026 at 4:45 PM IST
नागपूर : नागपूरच्या 'वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर' तरुणानं जागतिक स्तरावर आपल्या अद्वितीय प्रतिभेचा ठसा उमटवला आहे. प्रसेनजीत यादव यांना 'नॅशनल जिओग्राफिक'चा सर्वोच्च सन्मान मिळाला आहे. प्रसेनजीत यादव यांनी टिपलेलं दुर्मीळ काळ्या वाघाचं ( ब्लॅक- टायगर) छायाचित्र नॅशनल जिओग्राफिकच्या ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नियतकालिकाच्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध झालं होतं. त्या फोटोनं जगाचं लक्ष वेधून घेतल्यामुळंच प्रसेनजीत यादव यांना Photographer's Photographer Award (छायाचित्रकाराचा छायाचित्रकार) हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
एक फोटो म्हणजे हजारो शब्द : असं म्हटलं जातं की एक फोटो हा हजारो शब्दांच्या बरोबरीचा असतो. कोणत्याही परिस्थितीचं अगदीच प्रभावशाली आणि अचूक वर्णन करण्यासाठी एक फोटो पुरेसा असतो. असाच एक फोटो गेल्या वर्षभरापासून इंटरनेटवर अक्षरशः धुमाकूळ घालत आहे. जगभरात वाघ आहेत. हे सर्वांना ठाऊक आहे. मात्र, नागपूरचे वाईल्डलाईफ फोटोग्राफर असलेल्या प्रसेनजीत यादव यांनी जगाला अतिशय दुर्मीळ समजल्या जाणाऱ्या 'ब्लॅक टायगर'ची ओळख करून दिली. काळ्या पट्यांचा वाघ ओडिशाच्या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यानात क्वचितच आढळतो. मात्र, तो काळा वाघ प्रसेनजीत यादव यांच्या कॅमेरालेन्सपासून वाचू शकला नाही. प्रसेनजीत यांनी काढलेल्या फोटोमुळं जगाला काळ्या वाघाची ओळख झाली आहे.
प्रसेनजीत 'छायाचित्रकारांचा छायाचित्रकार' : नॅशनल जिओग्राफिकचे फोटोग्राफर्स दरवर्षी जगातील एका फोटोग्राफरची वर्षातील सर्वोत्तम फोटोग्राफर म्हणून मतदान करून निवड करतात. या वर्षी हा प्रतिष्ठित पुरस्कार छायाचित्रकार व नॅशनल जिओग्राफिकचे संशोधक प्रसेनजीत यादव यांना प्रदान केला आहे.
ओडिशाच्या जंगलात आढळला ब्लॅक टायगर : नागपुरातील हिस्लॉप कॉलेजमधून प्रसेनजीत यादव यांनी जैवतंत्रज्ञानाचं शिक्षण घेतलं आहे. ते वयाच्या 20 व्या वर्षी बंगळुरूला गेले आणि तिथं नॅशनल जिओग्राफिकचे संशोधक म्हणून प्रवास सुरू झाला. 2018-19 दरम्यान ओडिशाच्या सिमलीपालच्या राष्ट्रीय उद्यानात वाघांवरती अभ्यास करत असताना प्रसेनजीत यादव यांना पिवळ्याऐवजी काळे पट्टे असलेला वाघ दिसला. यावेळी त्यांनी त्या वाघाला आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केलं.
शेकडो अर्थपूर्ण फोटोची मालिका : प्रसेनजीत यादव गेली 15 वर्षे सातत्यानं जंगल आणि निसर्गाच्या सानिध्यात आहेत. याकाळात ते निखळ, निर्मळ निसर्गाशी एकरूप झालेले असतात. त्यांचा जैवतंत्रज्ञानाचा अभ्यास आहे. त्यामुळं त्यांच्या प्रत्येक फोटोला एक अर्थ असतो. प्रसेनजीत यांनी अर्थपूर्ण फोटोची मालिकाच केली आहे.
प्रसेनजीत यांच्याबद्दल : प्रसेनजीत यादव गेल्या 15 वर्षांपासून या क्षेत्रात रमलेले आहेत. जंगल हे त्याचं घर झालं आहे. सलग अनेक महिने ते जंगलात घालवतात आणि निसर्गाशी एकरूप होतात. त्यांना निसर्गाची भाषा समजते. प्राण्यांच्या हालचालीत काय दडलेलं आहे, हे सुद्धा त्यांना जाणवतं. प्रसेनजीत सध्या बर्कले, सॅन फ्रान्सिस्को इथं संशोधनाच्या कार्यात व्यग्र आहेत.
आई वडिलांचे संस्कार अन् प्रसेनजीतची मेहनत : प्रसेनजीत मानद वन्यजीव रक्षक आणि साहसी उपक्रम राबवणारे उधमसिंग आणि साधना यादव यांचे चिरंजीव आहेत. प्रसेनजीतबद्दल बोलताना आई आणि वडिलांचा ऊर अभिमानानं भरून येतो.
असा झाला प्रसेनजीत यांचा प्रवास : प्रसेनजीत माझा कॅमेरा घेऊन फोटो क्लिक करायचा. तिथून त्याची कॅमेऱ्यासोबत घट्ट मैत्री झाली. त्याची आवड बघून त्याला एक कॅमेरा घेऊन दिला. निसर्गाबद्दल त्याला इतकी जास्त आवड होती की, जेव्हा कुटुंबातील सर्व जंगलात जायचो. त्यावेळी प्रसेनजीत जंगलामध्येच फिरत राहायचा आणि तिथूनच त्याला निसर्गाची आवड निर्माण झाली आहे. आज तो जगातला सर्वात छान स्टोरी टेलर आणि निसर्गप्रेमी झालाय. प्रसेनजीत बंगळुरू येथील एनसीबीएस इन्स्टिट्यूटला शिकत असताना इंटरनॅशनल लेव्हलचे त्याचे टायगर जेनेटिक्सवर पब्लिकेशन झाले. त्यानंतर तो म्हणाला माझ्या कामामुळं तुम्हाला ओळख मिळेल. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी बोललेली ती गोष्ट आज खरी ठरली, असं प्रसेनजीत यांचे वडील उधमसिंग यादव यांनी सांगितलं.
प्रसेनजीतची आई म्हणून माझी ओळख : आज प्रसेनजीतची आई म्हणून माझी ओळख पूर्ण झाली असल्याची भावना साधना यादव यांनी व्यक्त केली आहे. "प्रसेनजीत अशा-अशा ठिकाणी काम करतो, त्याच्यामुळं आई म्हणून टेन्शन येणं साहजिक आहे. तो अशा ठिकाणी कॅमेरा लावतो. जिथं वन्यप्राणी असतात. जंगलात सतत फिरत असतो. त्यानं सांगितलं की मी जेव्हा कुठंही जातो त्यावेळी मी डोक्यात ठेवतो की, माझे आई-बाबा, दादा-वहिनी आणि माझ्या पुतण्या माझी वाट बघत आहेत. ते सगळं डोक्यात ठेवून मी काम करतो, ही बाब प्रसेनजीत आणि कुटुंबाचं नातं घट्ट करणारी आहे."
