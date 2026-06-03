बाप्पाचा सुवर्ण साज! नागपूरच्या प्रसिद्ध टेकडी गणेश मंदिरात 750 किलो चांदीच्या सिंहासनावर सोन्याचा साज
नागपूरच्या टेकडी गणेश मंदिरात बाप्पाच्या 750 किलो चांदीच्या सिंहासनावर अर्धा किलो सोन्याचा साज चढवण्यात आला आहे. अधिक महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीला विश्वस्तांनी भक्तांना ही भेट दिली.
Published : June 3, 2026 at 5:05 PM IST
नागपूर : नागपूरच नाही तर विदर्भ, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडसह शेजारच्या अनेक राज्यातील नागरिकांचं आराध्य दैवत म्हणून गणेश टेकडी प्रसिद्ध आहे. या मंदिरात विराजमान असलेल्या गणपती बाप्पाच्या सौंदर्यात अधिक महिन्यानिमित्त अधिकची भर पडली आहे. बाप्पाच्या 750 किलो चांदीच्या सिंहासनावर अर्धा किलो वजनाचा सोन्याचा साज चढवण्यात आलाय. अधिक महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीच्या शुभ मुहूर्तावर 'गणेश टेकडी' मंदिर विश्वस्तांनी भक्तांना सुखद धक्का दिलाय.
सोन्याचं सिंहासन गाभाऱ्याची शोभा वाढवत आहे : "मागील चार वर्षांपासून मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचं काम सुरू आहे. तर 6 महिन्यांपासून गर्भगृहाचं काम सुरू आहे. बाप्पासाठी तयार करण्यात आलेलं सोन्याचं सिंहासन केवळ एक कलाकृती नसून भक्तांच्या अतूट श्रद्धेचं प्रतीक आहे. 6 फूट उंच आणि 10 फूट घेर असलेलं सिंहासन मंदिराच्या गाभाऱ्याची शोभा वाढवत आहे," असं गणेश टेकडी मंदिराचे विश्वस्त दिलीप शहाकार यांनी सांगितलं.
देणगी-दान यातून साकारलं सिंहासन : या भव्य सिंहासनाची निर्मिती कोणत्याही उद्योगपती किंवा देणगीदाराच्या मदतीनं केलेली नाही. गणेश भाविकांनी श्रद्धेनं अर्पण केलेल्या दानातून सिंहासन साकार झालं आहे.
अधिक महिन्यातील संकष्टी चतुर्थीचं महत्त्व : अधिक महिन्यात येणारी 'संकष्टी चतुर्थी' फार महत्त्वाची मानली जाते. "ही चतुर्थी केल्यानं 3 वर्षात येणाऱ्या 33 चतुर्थी केल्याचं पुण्य लाभतं. हिंदू धर्मात संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश यांना समर्पित मानली जाते. प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला संकष्टी चतुर्थी साजरी केली जाते. मात्र, अधिक महिन्यात येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थीला विशेष महत्त्व प्राप्त होतं. अधिक महिना भगवान श्री विष्णू यांना समर्पित असून या महिन्यात केलेलं जप, तप, दान आणि व्रत यांचं फळ अनेकपटीनं मिळतं. संकष्टी चतुर्थीचं व्रत केल्यामुळं जीवनातील संकटे, अडथळे आणि दुःख दूर होतात, असं मानलं जातं, अशी माहिती मंदिराचे पुजारी जयवंत तांबोळी यांनी दिली.
टेकडी मंदिराचा इतिहास : 'गोंड राजे बख्त बुलंद शाह' यांनी टेकडी गणेश मंदिराचा पाया रचला. तर राजे भोसले यांनी या मंदिराचा कळस रचल्याचं सांगितलं जातं. त्यावेळी शुक्रवारी तलावाचं पाणी टेकडी मंदिरापर्यंत येत असल्यामुळं भोसले राजे हे नावेतून टेकडी गणेश मंदिरात दर्शनासाठी यायचे. बाप्पाची मूर्ती ही पिंपळाच्या झाडाखाली स्थानापन्न आहे. प्रारंभी काळात मंदिर अगदीच लहान होतं. मात्र, काळानुसार हळूहळू टेकडी गणेश मंदिराचा विकास होत गेला. मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वार हे दक्षिणेस असलं तरीही मूर्ती उत्तराभिमुख आहे. बाप्पाची मूर्ती उजव्या सोंडेची आहे. गणपती मूर्तीच्या मागच्या भिंतीजवळ एक शिवलिंग आहे. बाप्पाच्या मूर्तीची उंची साडेचार फूट तर रुंदी तीन फूट आहे.
टेकडी गणपतीबद्दल माहिती : नागपूर शहरात आजही अनेक जुनी, प्राचीन मंदिरं आहेत. त्यापैकीच गणेश टेकडी मंदिर हे एक आहे. हे मंदिर टेकडीवर असल्यामुळं त्याचं नाव टेकडी गणपती असं पडलं आहे. हे मंदिर सुमारे 205 वर्ष जुनं असल्याचं मानलं जातं. ही मूर्ती स्वयंभू आहे. सुरुवातीला मूर्ती आकारानं खूपच लहान होती. परंतु, हळूहळू मूर्ती मोठी होत गेली आणि सध्याच्या परिस्थिती नुसार वाढली आहे. मूर्तीच्या कपाळावर सोन्याची सजावट आहे. इतर चांदीचे दागिने देखील आहेत. या सर्व दागिन्यांमध्ये विशेषतः मुकुट चतुर्थी आणि एकादशीलाच प्रदर्शित केला जातो. दररोज सुमारे 5 हजारांपेक्षा अधिक भाविक मंदिरात पूजेसाठी येतात. विशेषतः चतुर्थीला भाविकांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढते. सकाळी 6:30 वाजता, दुपारी 12:30 वाजता आणि संध्याकाळी 6:30 वाजता आरती केली जाते.
अनेक दिग्गजाचं श्रद्धास्थान : माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सचिन तेंडुलकरसह अनेक दिग्गजांचं टेकडीचा गणपती श्रद्धास्थान आहे. ज्या-ज्यावेळी सचिन तेंडुलकर नागपूरला क्रिकेट खेळण्यासाठी आला, त्या-त्यावेळी त्यानं न चुकता टेकडी गणपतीचं दर्शन घेतलं, असं इथल्या पुजाऱ्यांनी सांगितलं.
मंदिर परिसर लष्करी दलाच्या ताब्यात : टेकडीचा परिसर भारतीय लष्करी संरक्षण दलाच्या ताब्यात आहे. देशाचे संरक्षणमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकारानेच मंदिरालगतची जमीन मंदिर ट्रस्टच्या ताब्यात देण्यात आली. त्यानंतर टेकडी गणपती मंदिर आणि परिसराचा विकास सुरू झाला.
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