जिथं माडवी हिडमाच्या बंदुकीतून व्हायचा गोळीबार; तिथं सुरू आहे दिवाळीचा जल्लोष, फटाक्यांची आतषबाजी

कुख्यात नक्षलवादी माडवी हिडमा याच्या नक्षल प्रभावित पुवर्ती गावात दिवाळी साजरी केली. यावेळी नागपूरच्या तरुणांनी पुवर्ती इथं जात जवानांसह दिवाळीचा जल्लोष केला.

Celebration Diwali In Naxal Affected Area
दिवाळी साजरी करताना जवान आणि नागरिक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 21, 2025 at 5:42 PM IST

1 Min Read
नागपूर : अनेक दशकांपासून बंदुकीची दहशत व भीतीच्या सावटाखाली केवळ जगण्यासाठी कायमच संघर्ष करणारे भारताचे मूळ निवासी असलेल्या आदिवासी बांधवांची यंदाची दिवाळी ही खऱ्या अर्थानं शांततेत साजरी केली जात आहे. त्याचं सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या आठ ते दहा दिवसांत गडचिरोली आणि छत्तीसगड राज्यात 270 पेक्षा अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण करून शांततेचा मार्ग अवलंबला आहे. त्यामुळेच यंदाची दिवाळी भयमुक्त आणि शांततेत तसेच नव्या उत्साहामध्ये साजरी होत असल्याचं चित्र बघायला मिळत. एकेकाळी माओवाद प्रभावित आणि नक्षलवाद्यांच्या दहशतीखाली जगणाऱ्या गावांमध्ये यंदा दिवाळीचा उत्साह वेगळाच आहे. छत्तीसगडच्या अशाच माओवाद प्रभावित एका गावातील नागरिकांनी दहशतीतून मुक्त होऊन मनसोक्तपणे दिवाळी साजरी केली आहे.

दिवाळी साजरी करताना जवान आणि नागरिक (ETV Bharat)

क्रूर दहशतवादी माडवी हिडमाच्या गावात दिवाळीचा जल्लोष : छत्तीसगड राज्यातील नक्षलवाद्यांचा सर्वात क्रूर चेहरा अशी ओळख असलेल्या "माडवी हिडमा" सारख्या सर्वात क्रूर माओवादी नेत्याच्या "पुवर्ती" गावात नागरिकांनी सर्व दहशत झुगारून दिवाळी साजरी केली आहे.

दिवाळीचा जल्लोष (ETV Bharat)

पुवर्ती गावात दहशत झुगारून दिवाळी साजरी : दिवाळीची सकारात्मकता आणि माओवाद्यांची कमी होत असलेल्या दहशतीचा परिणाम आता दिसू लागलाय. गेल्याच आठवड्यात गडचिरोली तसेच छत्तीसगडमधील बिजापूरमध्ये ही मोठ्या प्रमाणात जहाल माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे. माओवाद्यांसह भूपती आणि रुपेश सारख्या मोठ्या माओवादी नेत्यांनी शस्त्रं खाली ठेवली आहेत. त्यानंतर सतत नक्षलवाद्यांच्या दहशतीखाली जगणाऱ्या गावा-गावामध्ये यंदा दिवाळीचा उत्साह वेगळाच पाहायला मिळतोय. "माडवी हिडमा" सारख्या सर्वात क्रूर माओवादी नेत्याच्या "पुवर्ती" गावात नागरिकांनी सर्व दहशत झुगारून दिवाळी साजरी केली.

दिवाळी साजरी करताना जवान आणि नागरिक (ETV Bharat)

नागपूरच्या तरुणांनी घेतला पुढाकार : "पुवर्ती"हे माडवी हिडमाचं गाव असून अजूनही त्यानं शस्त्र खाली ठेवलेलं नाही. आत्मसमर्पण केलेलं नाही. तरी महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या आत्मसमर्पणानंतर छत्तीसगडमधील नक्षल प्रभावीत गावांमध्ये राहणाऱ्या सामान्य लोकांची हिंमत वाढली आहे आणि तेच पुवर्ती गावात दिसून आलं. नागपूरच्या जन संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पुवर्ती गावात दिवाळी साजरी करण्यासाठीचं साहित्य नेत गावकरी आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांसोबत उत्साहानं दिवाळी साजरी केली.

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

