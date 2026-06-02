सीसीटीव्हीमुळे झाला भांडाफोड; नातेवाईकाची कार पेटविल्याच्या गुन्ह्यात महिलेला अटक
कार पेटल्याच्या घटनेत पोलिसांनी सीसीटीव्ही तपासले असता प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी महिलेला अटक केली आहे.
Published : June 2, 2026 at 12:24 PM IST
नागपूर-दोन दिवसांपूर्वी नागपूरतील मानकापूर पोलीस ठाण्याचे हद्दीतील गोधणी भागात एका कारला आग लागलेली होती. शॉर्ट सर्किट आणि उष्णतेमुळे आग लागली असावी, असं प्राथमिकदृष्ट्या वाटत होते. पोलिसांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एका महिलेनं रागाच्या भरात कार पेटवून दिल्याचंही तपासात समोर आलेलं आहे.
निखिलेश राजूरकर यांच्या मालकीची कार आगीत पूर्णपणे जळून राख झाली. त्यांचे दहा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी त्या महिलेला अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील जेनपूर येथून अटक केली आहे. कारच्या आगीचा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालाय. त्या आधारे पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केली आहे. कौटुंबिक वादातून झालेल्या कथित अपमानाचा सूड उगवण्यासाठी नातेवाइकाच्या घराबाहेर उभी असलेली कार महिलेनं पेटवून दिल्याचं समोर आले आहे.
अपमानाचा सूड- पुष्पा काशीराम आमले असे अटक करण्यात आलेल्या महिलेचं नाव आहे. ती गोधनी येथील फागोजी ले-आऊटमध्ये राहणाऱ्या बसचालक निखिलेश कृष्णराव राजूरकर यांची नातेवाईक आहे. आर्थिक व्यवहारांवरून दोघांमध्ये वाद सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. पुष्पा पूर्वी पतीसह गोधनी येथे राहत होती. काही वर्षांपूर्वी तिच्या पतीची हत्या झाल्यानंतर ती मूळ गावी परतली. मात्र, नातेवाईकांच्या भेटीसाठी ती नियमितपणे गोधनी येथे येत होती. वारंवार होणाऱ्या वादामुळे निखिलेश आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी तिच्यापासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली होती.
सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे महिलेला अटक- -मानकापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हरीश काळसेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्यातून संशयिताची ओळख पटली. तपासादरम्यान घटनेच्या दिवशी पहाटेच्या सुमारास पुष्पा एका नातेवाइकाच्या घरातून गावाकडे जात असल्याचं सांगून निघून गेल्याची माहिती समोर आली. तसेच तिच्या मोबाईल फोनचं लोकेशनही घटनास्थळ परिसरात आढळले. पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांचे पथक दर्यापूर येथे रवाना झाले. पुष्पा आमले हिला अटक करून नागपुरात आणले. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचं मानकापूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक महेश कळसेकर यांनी सांगितलं.
