नागपुरात अवकाळी पावसाचा तडाखा, विदर्भात पुढील दोन दिवसांसाठी अलर्ट

आज पहाटेच्या सुमारास झालेल्या जोरदार पावसामुळे नागपूरकरांची झोप उडाली. वादळी वाऱ्यामुळे शहरातील अनेक ठिकाणी झाडं पडल्याची घटना घडली, तर काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाला.

नागपुरात अवकाळी पावसाचा तडाखा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 23, 2026 at 3:39 PM IST

1 Min Read
नागपूर : तापमानात वाढ होत असतानाच विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांत अचानक अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. विजांच्या कडकडाटासह आणि मेघगर्जनेसह झालेल्या पावसाचा फटका नागपूरला बसला.

सोमवारी (23 फेब्रुवारी) पहाटेच्या सुमारास झालेल्या जोरदार पावसामुळे नागपूरकरांची झोप उडाली. वादळी वाऱ्यामुळे शहरातील अनेक ठिकाणी झाडं व फांद्या कोसळल्या, तर काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाला. भारतीय हवामान विभागाच्या प्रादेशिक हवामान केंद्र, नागपूरकडून विदर्भात पुढील दोन दिवस अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

दोन दिवसांसाठी अलर्ट : भारतीय हवामान विभागाकडून पुढील दोन दिवस अवकाळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मंगळवार आणि बुधवार या दिवशी पूर्व विदर्भातील काही जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे विदर्भावर आणखी दोन दिवस अवकाळी पावसाचं संकट कायम राहण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मध्य भारतात सध्या ढगाळ वातावरण आणि पावसाची स्थिती आहे. उन्हाळा उंबरठ्यावर असल्यानं त्यानंतर तापमानात वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागानं व्यक्त केली आहे.

नागपूर शहराला झोडपलं : नागपूरसह विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः चंद्रपूर आणि गडचिरोली इथं वादळी पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला होता. मात्र, नागपूर शहरात पहाटेच्या सुमारास जोरदार वादळासह पावसानं हजेरी लावली. विजांच्या कडकडाटासह सुरू झालेल्या या पावसानं शहरातील गोधनी, वर्धा रोड, वाडी ते बेसा परिसरात जोरदार बरसात केली.

अनेक भागांमध्ये वीज पुरवठा खंडित : नागपूरमध्ये सकाळीही अनेक भागांत कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस सुरू होता. अचानक तासभर कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे नागरिकांची झोपमोड झाली. वादळामुळे शहरातील अनेक ठिकाणी झाडे व फांद्या उन्मळून पडल्या. वर्धा रोडवर झाड कोसळून एका कारचे नुकसान झाले. तसेच विजेच्या तारा तुटल्यानं काही भागांत वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.

11 मिलिमीटर पावसाची नोंद : झाडं कोसळल्यानं काही ठिकाणी दुचाकी व चारचाकी वाहनांचेही नुकसान झालं. रस्त्यांवर पडलेली झाडं व फांद्या हटविण्यासाठी अग्निशमन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सकाळीच धावपळ करावी लागली. पावसामुळे शहरातील खोलगट भागांत पाणी साचलं, तर अनेक ठिकाणी पालापाचोळा विखुरलेला दिसून आला. सकाळी 8:30 पर्यंत शहरात 11 मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली.

संपादकांची शिफारस

