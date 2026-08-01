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ओबीसी-मुस्लिम मतदारांची नावे मुद्दाम वगळली, एसआयआर प्रक्रियेवरून नागपुरात काँग्रेस-भाजपा आमनेसामने

नागपूर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांनी पत्रकार परिषदेत भाजपावर गंभीर आरोप करत एसआयआर प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 8:22 PM IST

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नागपूर : मतदार यादीच्या विशेष पुनरिक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावं जाणीवपूर्वक वगळली जात असल्याच्या आरोपावरून नागपुरात काँग्रेस आणि भाजपा आमनेसामने आले आहेत. या प्रक्रियेत काही विशिष्ट समाजघटकांना लक्ष्य केलं जात असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला असून, भाजपानं हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

भाजपाच्या मते, एसआयआर ही निवडणूक आयोगाची नियमित आणि कायदेशीर प्रक्रिया असून मतदारयादी अधिक अचूक आणि अद्ययावत ठेवणं हा तिचा उद्देश आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेला राजकीय रंग देणं योग्य नसल्याचं भाजपानं स्पष्ट केलं. तसंच प्रत्येक पात्र मतदाराचं नाव मतदारयादीत कायम राहावं, हीच पक्षाची भूमिका असल्याचेही भाजपानं म्हटलं आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसनं आपल्या आरोपांवर ठाम राहत ज्या नागरिकांची नावं मतदारयादीतून वगळल्याची तक्रार आहे, त्या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. कोणत्याही पात्र मतदाराला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवलं जाऊ नये, यासाठी निवडणूक प्रशासनानं आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी मागणी काँग्रेसनं केली आहे.

एसआयआर प्रक्रियेवरून नागपुरात काँग्रेस-भाजपा आमनेसामने (ETV Bharat)

पात्र मतदारांची नावे वगळण्याचे मोठे कारस्थान - काँग्रेस : नागपूर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांनी पत्रकार परिषदेत भाजपावर गंभीर आरोप करत एसआयआर प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुस्लीम आणि इतर मागासवर्गीय ओबीसी मतदारांची नावं जाणीवपूर्वक मतदारयादीतून वगळण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे नागपुरातील मोठ्या संख्येनं पात्र मतदार मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसंच निवडणूक प्रशासनानं पारदर्शक पद्धतीनं काम करून प्रत्येक तक्रारीची निष्पक्ष दखल घ्यावी, अशी मागणीही गुडधे यांनी केली.

काँग्रेसचे आरोप भाजपाने फेटाळले : काँग्रेसच्या आरोपांना भाजपानं पूर्णपणे फेटाळून लावलं आहें. भाजपचे नागपूर शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी हे आरोप निराधार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचं म्हटलं. एसआयआर प्रक्रियेत नागरिकांचा अधिकाधिक सहभाग व्हावा यासाठी विविध समाजघटकांनी पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी सांगितलं. मुस्लीम समाजातील अनेक सामाजिक संस्थांनी नागरिकांना अर्ज भरण्यास मदत केली असून काही मशिदींमध्ये विशेष शिबिरंही आयोजित करण्यात आली होती, असे त्यांनी नमूद केलं. तसेच मंदिर, बुद्धविहार, गुरुद्वारा किंवा इतर धार्मिक स्थळांवर नागरिकांनी अर्ज भरले असले तरी भाजपानं कधीही त्याला आक्षेप घेतलेला नाही. प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदारयादीत कायम राहावं, हीच भाजपाची भूमिका असल्याचं तिवारींनी स्पष्ट केलं.

प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष : एसआयआर प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. मतदारयादीतील नावांच्या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि भाजपानं आपापल्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत. आता या प्रक्रियेबाबत निवडणूक प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर काय कारवाई करते, याकडे राजकीय वर्तुळासह मतदारांचं लक्ष लागलं आहे.

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एसआयआर
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