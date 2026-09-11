डोळ्यात मिरची पावडर फेकून चार लाखांवर डल्ला; उच्चशिक्षित तरुणाला अर्ध्या तासात अटक, नागपूरच्या SBI बँकेतील घटना
नागपूरच्या सक्करदरा परिसरातील स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) शाखेत एका सुशिक्षित बेरोजगार तरुणानं कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात मिरची पावडर फेकून सुमारे 4 लाख रुपयांची रोकड लंपास केली.
Published : September 11, 2026 at 5:38 PM IST
नागपूर : नागपुरातील भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेत दिवसाढवळ्या धाडसी दरोडा पडल्यानं खळबळ उडाली आहे. सक्करदरा परिसरातील 'एसबीआय' (SBI) बँकेत ग्राहकाच्या वेशात आलेल्या एका तरुणानं बँक कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात मिरची पावडर फेकून सुमारे चार लाख रुपयांची रोकड लंपास केली. विशेष म्हणजे, या घटनेनंतर पळून गेलेल्या आरोपीला सक्करदरा पोलिसांनी अवघ्या अर्ध्या तासात बेड्या ठोकल्या. पोलिसांनी आरोपीकडून लुटीची संपूर्ण रक्कमही जप्त केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेत नेहमीप्रमाणे कामकाज सुरू असताना एक तरुण ग्राहक असल्याचे भासवत आत आला. काही वेळ बँकेत थांबल्यानंतर तो कॅश काउंटरच्या परिसरात पोहोचला. यादरम्यान त्यानं अचानक बँक कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात मिरची पावडर फेकली. डोळ्यात मिरची पावडर गेल्याने कर्मचाऱ्यांची एकच तारांबळ उडाली. बँकेतील या गोंधळाचा फायदा घेत आरोपीने कॅश काउंटरवरील सुमारे चार लाख रुपयांची रोकड हस्तगत केली आणि तेथून पळ काढला. काही क्षणांत घडलेल्या या प्रकारामुळे बँकेत मोठी खळबळ उडाली.
30 मिनिटात आरोपी जेरबंद
बँकेत बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यांमध्ये हा संपूर्ण प्रकार कैद झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच सक्करदरा पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला. सीसीटीव्ही फुटेज तसेच उपलब्ध माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीचा माग काढला आणि अवघ्या 30 मिनिटांत त्याला ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीचं नाव सूरज भोजराज बोरकर (वय 28 वर्षे) असं आहे. तो नागपूर ग्रामीण भागातील रहिवासी असून, बी.एस्सी. (B.Sc.) पदवीधर आणि बेरोजगार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. आरोपीकडून लुटलेली सुमारे चार लाख रुपयांची संपूर्ण रोकड पोलिसांनी जप्त केली आहे.
आरोपीचा डाव फसला, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
बँकेत दरोडा टाकण्यासाठी आरोपीनं मिरची पूड (तिखट) वापरल्याने या घटनेची परिसरात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. बँकेसारख्या सुरक्षित ठिकाणी ग्राहकाच्या वेशात प्रवेश करून, अवघ्या काही क्षणांत लूट करून पसार होण्याचा प्रयत्न आरोपीने केला. मात्र, सीसीटीव्ही (CCTV) आणि पोलिसांच्या तत्पर कारवाईमुळे त्याचा हा डाव फसला. आरोपीने नेमक्या कोणत्या कारणातून बँक लुटण्याचा निर्णय घेतला, त्याने या गुन्ह्याची पूर्वतयारी केली होती का, तसेच या लुटीमध्ये त्याच्यासोबत आणखी कोणी सहभागी होते का, याचा तपास सक्करदरा पोलीस करत आहेत.
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