नागपुरातील 3.75 कोटींच्या दरोड्याचा उलगडा; दोन आरोपी अटकेत, बालाघाटमध्ये नातेवाईकाच्या घरी लपवली होती रक्कम
नागपुरात व्यावसायिकाला चाकूचा धाक दाखवून तब्बल 3 कोटी 75 लाख रुपयांची रोकड लंपास करण्यात आली होती. या घटनेचा पोलिसांनी उलगडा केला आहे.
Published : November 24, 2026 at 12:10 PM IST
नागपूर - नागपुरात फायनान्स व्यावसायिकाला चाकूचा धाक दाखवून तब्बल 3 कोटी 75 लाख रुपयांची रोकड लंपास करण्यात आली होती. शांतीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 18 नोव्हेंबरला ही घटना घडली होती. या धाडसी दरोडा प्रकरणाचा उलगडा करण्यात पोलिसांना मोठं यश आलं आहे.
"या प्रकरणात पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून, लुटलेली बहुतांश रक्कमसुद्धा जप्त केली आहे. आरोपींनी चोरी केलेली रोकड मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथे राहणाऱ्या एका नातेवाईकाच्या घरी लपवून ठेवण्यात आली होती. या दरोड्यात एकूण सहा आरोपी सहभागी असल्याचं समोर आलं असून, उर्वरित चार आरोपी अद्याप फरार आहेत," अशी माहिती पोलीस उपायुक्त राहुल मदने यांनी दिली.
या प्रकरणातील सर्व आरोपी नागपुरातील शांतीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या जगदीश नगर परिसरातील रहिवासी आहेत. ते एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. त्यांचे मूळ गाव बालाघाट असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरोड्यानंतर आरोपींनी लुटीची रक्कम बालाघाट येथे नेऊन नातेवाईकाच्या घरी लपवली होती. पोलिसांनी तपासादरम्यान ही रक्कम हस्तगत केली आहे. उर्वरित फरार आरोपींचा शोध सुरू असून, या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? याचाही तपास केला जात आहे.
नेमका कसा घडला होता दरोडा? - सुरेश परमार असे या दरोड्यातील तक्रारदार व्यावसायिकाचं नाव आहे. ते जालना येथील रहिवासी आहेत. परमार फायनान्सचा व्यवसाय करतात. 18 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री सुमारे एक वाजताच्या सुमारास ते व्यवसायाशी संबंधित चार कोटी रुपयांहून अधिक रोकड कारमधून घेऊन जात होते. याचदरम्यान नागपुरातील तुळशीनगर परिसरात पाच ते सहा चोरट्यांनी त्यांची कार अडवली. आरोपींनी परमार यांच्या गळ्याला चाकू लावून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर कारमधील 3 कोटी 75 लाख रुपयांची रोकड घेऊन आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेमुळे नागपुरात मोठी खळबळ उडाली होती. एवढ्या मोठ्या रकमेच्या लुटीमुळे पोलिसांसमोर आरोपींचा शोध घेण्याचं मोठं आव्हान निर्माण झालं होतं.
चार आरोपींचा शोध सुरू - दरोड्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रं वेगानं फिरवत दोन आरोपींना ताब्यात घेतलं. त्यांच्या तपासातून लुटीची रक्कम बालाघाट येथे लपवून ठेवल्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार पोलिसांनी संपूर्ण रोकड जप्त केली आहे. मात्र, या गुन्ह्यात सहभागी असलेले अन्य चार आरोपी अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. 3 कोटी 75 लाख रुपयांसारखी मोठी रक्कम घेऊन जाणाऱ्या व्यावसायिकाला लक्ष्य करण्यात आलेल्या या दरोड्यात आरोपींनी आधीपासून नियोजन केले होते. टीपच्या आधारे संपूर्ण घटना घडवून आणण्यात आली होती, असा संशय पोलिसांना आहे.
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