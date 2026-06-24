विश्वास नांगरे पाटील नागपूरचे नवे पोलीस आयुक्त, मुख्यमंत्र्यांच्या गृहशहरात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे मोठे आव्हान
विश्वास नांगरे-पाटील हे 1997 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. धाडसी आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे.
Published : June 24, 2026 at 10:25 AM IST
नागपूर : राज्यातील अपर पोलीस महासंचालक (ADGP) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश मंगळवारी (23 जून) जारी करण्यात आले. त्यानुसार नागपूरचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल यांची बदली करण्यात आली असून त्यांची नियुक्ती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आली आहे. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अपर पोलीस महासंचालक म्हणून कार्यरत असलेले विश्वास नांगरे पाटील यांची नागपूर शहराच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते गुरुवारी (25 जून) पदभार स्वीकारणार आहेत.
डॉ. रवींद्र सिंघल यांनी 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी नागपूर शहर पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारली होती. त्यांच्या कार्यकाळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका शांततेत पार पडल्या. सुमारे दोन वर्षे चार महिन्यांच्या सेवेनंतर त्यांची बदली करण्यात आली आहे. नागपूरचे नवे पोलीस आयुक्त म्हणून विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे आता शहराच्या पोलीस दलाची धुरा सोपविण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या गृहशहरातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान : विश्वास नांगरे-पाटील हे 1997 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. धाडसी आणि कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी यापूर्वी मुंबई, पुणे आणि नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. नागपूरचे नवे पोलीस आयुक्त म्हणून त्यांच्यावर आता मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहशहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
नव्या पोलीस आयुक्तांसमोर अनेक आव्हानं : मुंबईवरील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान शौर्य गाजविल्यामुळे विश्वास नांगरे-पाटील यांना विशेष ओळख मिळाली. वेगाने विस्तारत असलेल्या नागपूर शहरात गुन्हेगारीचं स्वरूपही बदलत असून नव्या पोलीस आयुक्तांसमोर अनेक आव्हानं उभी आहेत.
सायबर गुन्हेगारीतील वाढ, डिजिटल अरेस्टचे प्रकार, बँकिंग फसवणूक, सोशल मीडिया हॅकिंग यावर नियंत्रण मिळविणं, तसेच एमडी ड्रग्जसह अमली पदार्थांच्या तस्करीचं जाळं उद्ध्वस्त करणं ही प्रमुख आव्हानं असणार आहेत. याशिवाय महिला सुरक्षा, संघटित गुन्हेगारीचा बिमोड, वाढती वाहतूक कोंडी आणि रस्ते अपघातांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि जनसंपर्कासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या विश्वास नांगरे-पाटील यांच्या नियुक्तीमुळे नागपूरकरांच्या सुरक्षेबाबतच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
आर्थिक गुन्हे शाखेच्या उपायुक्तपदी रमेश धुमाळ यांची नियुक्ती : प्रशासकीय फेरबदलांतर्गत नागपूर शहर आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त शशिकांत सातव यांची छत्रपती संभाजीनगरला बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी अमरावतीचे पोलीस उपायुक्त रमेश धुमाळ यांची नागपूर येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
रमेश धुमाळ यांनी यापूर्वी नागपूर ग्रामीणमध्ये अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक म्हणून काम केलं आहे. त्यामुळे त्यांना विदर्भातील कायदा-सुव्यवस्था आणि स्थानिक गुन्हेगारीच्या स्वरूपाचा चांगला अनुभव आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचं वाढतं प्रमाण, सायबर फसवणूक आणि वित्तीय गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर धुमाळ यांच्या अनुभवाचा नागपूर पोलिसांना लाभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.