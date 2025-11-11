ETV Bharat / state

नागपूर पोलीस अलर्ट मोडवर! संघ मुख्यालय आणि महत्त्वाच्या कार्यालयांची सुरक्षा वाढवली

नागपुरातील दीक्षाभूमी, गणेश टेकडी मंदिर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय आणि रेशीमबाग येथील हेडगेवार स्मृती मंदिराची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

Nagpur Police on alert mode
नागपूर पोलीस अलर्ट मोडवर (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 2:44 PM IST

1 Min Read
नागपूर- देशाची राजधानी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याजवळ काल रात्री कारमध्ये ब्लास्ट झालाय, ब्लास्टमध्ये 9 लोकांचा मृत्यू झालाय. या घटनेनंतर नागपूरसह संपूर्ण राज्यात हाय अलर्ट देण्यात आलाय. नागपूर पोलिसांनी रात्रीपासून शहराची सुरक्षा व्यवस्था चोख केली आहे. शहरातील महत्त्वाची शासकीय कार्यालये आणि धार्मिक स्थळांची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. नागपुरातील दीक्षाभूमी, गणेश टेकडी मंदिर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय आणि रेशीमबाग येथील हेडगेवार स्मृती मंदिराची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

प्रत्येक चौकाचौकात वाहनांची तपासणीदेखील सुरू - सुरक्षेच्या कारणास्तव रेल्वे स्टेशन आणि सर्वच बस स्थानकांवर प्रवाशांच्या बॅग्स आणि लगेज तपासले जात आहे. दिल्ली येथे झालेला बॉम्ब ब्लास्ट दहशतवादी हल्ला असू शकतो, त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिसांनी शहरातील प्रत्येक चौकाचौकात वाहनांची तपासणीदेखील सुरू केली आहे. आज सकाळी देखील पोलिसांच्या पथकाने संघ मुख्यालयाच्या सुरक्षेचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्था आणखी चोख करण्यात आली आहे.

संघ मुख्यालय अलर्ट मोडवर - 2 जून 2006 रोजी पहाटे नागपूरच्या महाल या भागात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर दहशतवाद्यांनी हल्ल्याचा प्रयत्न केलेला होता. तेव्हापासून संघ मुख्यलाय आणि हेडगेवार स्मृती या ठिकाणी सुरक्षेचा पहारा असतो. दिल्लीत काल ब्लास्ट झाल्यानंतर या संघ मुख्यालयसह स्मृती मंदिराची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

