Nagpur OYO Rules : नागपुरात ओयो, लॉज आणि गेस्ट हाऊससाठी नवीन नियम, अविवाहित जोडप्यांना रुम मिळणार, पण...
गेल्या महिन्यात नागपूरच्या एका हॉटेलमध्ये महिलेची हत्या झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, नागपूर शहर पोलिसांनी अशा हॉटेल्ससाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे.
Published : September 12, 2026 at 3:35 PM IST
नागपूर : देशातील आणि राज्यातील प्रत्येक शहरात 'ओयो' (OYO) हॉटेल्सचा ट्रेंड वाढला आहे. या ओयो हॉटेल्सच्या माध्यमातून अनेक गैरप्रकार वाढले असून, गेल्या महिन्यात नागपूरच्या एका हॉटेलमध्ये महिलेची हत्या झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, नागपूर शहर पोलिसांनी अशा हॉटेल्ससाठी नवी नियमावली जाहीर केली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023चे कलम 163, 153 आणि 154 अन्वये ओयो अंतर्गत चालणारे हॉटेल्स, लॉज, गेस्ट हाऊस व निवास व्यवस्था यांच्या सुरक्षा, ग्राहक पडताळणी व अभिलेख देखभालीबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाचं समर्थन आणि स्वागत केले आहे. नागपूरचं सामाजिक वातावरण खराब होणार नाही, याची काळजी पोलीस आयुक्तांनी घेतली असल्याचं बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.
नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालय हद्दीत काही ठिकाणी 'ओयो' (OYO) हॉटेल्स, लॉज, गेस्ट हाऊस, होम-स्टे व तत्सम निवास व्यवस्था आहेत. तेथे शासनानं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालनच होत नसल्याचं स्पष्टपणे निदर्शनास आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांकडून ओयो आणि इतर सर्व हॉटेल्ससाठी 'ऑपरेशन शक्ती' (Operation Shakti) अंतर्गत अत्यंत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. हे नियम प्रामुख्यानं मानवी तस्करी, बेकायदेशीर देहविक्रय आणि फसवणूक रोखण्यासाठी लागू केले गेले आहेत.
नागपूर शहर पोलीस आयुक्तांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 163 मधील संबंधित तरतुदींनुसार हे निर्देश जारी केले आहेत. पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व 'ओयो' हॉटेल्स, लॉज, गेस्ट हाऊस, होम-स्टे आणि तत्सम निवास व्यवस्थांच्या मालकांनी व व्यवस्थापकांनी या निर्देशांचं काटेकोरपणे पालन करावे.
असे आहेत नियम
1. ग्राहकाची ओळख पडताळणी: प्रत्येक ग्राहकाला खोली देण्यापूर्वी त्याचे वैध ओळखपत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, वाहन परवाना इत्यादी) तपासून, त्याची आवश्यक माहिती हॉटेलच्या नोंदवहीत किंवा डिजिटल प्रणालीमध्ये नोंदवावी.
2. ग्राहक नोंदवही: प्रत्येक 'चेक-इन' (Check-in) आणि 'चेक-आउट' (Check-out) ची अचूक नोंद ठेवावी. यात ग्राहकाचं नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक, ओळखपत्राचा प्रकार व क्रमांक, तसेच चेक-इन आणि चेक-आउटची वेळ नोंदवावी.
3. संशयास्पद व्यक्ती किंवा हालचाल: संशयास्पद व्यक्ती, संशयास्पद हालचाल, बनावट ओळखपत्र, संशयास्पद बुकिंग, बेकायदेशीर कृत्य किंवा गुन्ह्याची शक्यता आढळल्यास तत्काळ संबंधित पोलीस ठाण्याला माहिती द्यावी.
4. सीसीटीव्ही (CCTV) व्यवस्था: हॉटेलच्या प्रवेशद्वारापासून ते बुकिंग केलेल्या रूमच्या पॅसेजपर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेरे असणं आवश्यक आहे. हॉटेलच्या सार्वजनिक ठिकाणी ही व्यवस्था ठेवणं अनिवार्य आहे. सीसीटीव्ही फुटेज (अभिलेख) जतन करण्याचा कालावधी किमान एक वर्षाचा असावा. पोलिसांनी तपासाकरिता सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केल्यास ते त्वरित उपलब्ध करून द्यावे. सीसीटीव्ही प्रणाली नादुरुस्त झाल्यास ती त्वरित दुरुस्त करून घेणे अनिवार्य आहे.
5. अभिलेख उपलब्धता: ग्राहकांच्या प्रवेश व बाहेर जाण्याच्या नोंदी, तसेच येण्याची व जाण्याची तारीख व वेळ अशी सर्व माहिती अनिवार्यपणे जतन करून ठेवावी. ग्राहक नोंद, बुकिंग माहिती, सीसीटीव्ही फुटेज व इतर संबंधित अभिलेख कायद्यानुसार पोलीस अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास तात्काळ उपलब्ध करून द्यावेत.
6. अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश: हॉटेलच्या खोलीमध्ये नोंदणी नसलेल्या किंवा अपरिचित व्यक्तींना प्रवेश देऊ नये.
7. अल्पवयीन व्यक्ती: अल्पवयीन व्यक्तींच्या बाबतीत लागू कायदे व सुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अल्पवयीन व्यक्तीचे ओळखपत्र व निवासस्थानासंबंधी पडताळणी केल्यावर, फक्त पालक सोबत असतील तरच प्रवेश द्यावा.
8. आपत्कालीन परिस्थिती: गंभीर गुन्हा, भांडण, मारामारी, संशयास्पद मृत्यू, आत्महत्येचा प्रयत्न, हरवलेली व्यक्ती किंवा इतर कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये तात्काळ नजीकच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा.
हॉटेल मालकांसाठी मुख्य नियम
हॉटेल मालकांसाठी मुख्य नियम :'झिरो टॉलरेंस' फलक: प्रत्येक 'ओयो' आणि हॉटेलच्या मुख्य भागात "मानवी तस्करी आणि बेकायदेशीर कामांना कोणताही थारा दिला जाणार नाही; कोणतीही आक्षेपार्ह बाब आढळून आल्यास त्वरित पोलिसांशी संपर्क केला जाईल", असा 'झिरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) दर्शवणारा फलक स्पष्ट व ठळक शब्दांत लावणं बंधनकारक आहे.
कडक ओळख पडताळणी: हॉटेलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचं वैध ओळखपत्र (ID Proof) तपासणं आणि त्याची अचूक नोंद ठेवणं आवश्यक आहे.
सीसीटीव्ही (CCTV) देखरेख: हॉटेलच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणि लॉबीमध्ये 24 तास सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू असणं आवश्यक आहे. त्याचा फुटेज जतन करण्याचा कालावधी किमान १ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असावा.
बोगस ब्रँडिंगवर कारवाई: नागपूर पोलीस आणि 'ओयो' कंपनीनं संयुक्त मोहीम राबवून अनधिकृतपणे 'OYO' चं नाव वापरणाऱ्या 20पेक्षा जास्त हॉटेल्सचे फलक हटवले आहेत आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. अशा प्रकारे इतर कोणीही अधिकृत परवानगी असल्याशिवाय आपल्या हॉटेल्सवर ओयोचे बोर्ड लावू नयेत.
अविवाहित जोडप्यांसाठी कायदेशीर अधिकार व नियम
जर मुलगा आणि मुलगी दोन्ही सज्ञान (18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे) असतील, तर स्वतःच्या संमतीनं हॉटेलमध्ये एकत्र राहणं पूर्णपणे कायदेशीर आहे; परंतु त्यांची ओळखपत्रे नोंदवणं आणि ती जतन करणं अनिवार्य आहे. अविवाहित व्यक्ती सज्ञान असल्या तरीही, काटेकोरपणे त्यांची ओळख, वय व निवासस्थानाची शहानिशा करून हॉटेलच्या रजिस्टरमध्ये नोंदी घेणं बंधनकारक राहील. यासाठी विवाहित व अविवाहित ग्राहकांकडे मूळ आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा पासपोर्ट यांसारखे वैध ओळखपत्र असणं अनिवार्य आहे (याकरिता पॅन कार्ड सामान्यतः स्वीकारले जात नाही). ज्या ओळखपत्रावर जन्मदिनांक व स्थायी पत्ता नमूद आहे, अशाच प्रकारचे ओळखपत्र स्वीकारण्यात यावे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास, संबंधित 'ओयो' हॉटेल, लॉज, गेस्ट हाऊस, होम-स्टे व तत्सम निवास व्यवस्थांचे व्यवस्थापन हे भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 223 नुसार गुन्हा दाखल होण्यास पात्र राहील.
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