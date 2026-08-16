नागपुरात सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाची आत्महत्या: कारण अस्पष्ट
गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलीस वसाहतीत ज्ञानेश्वर झोल यांनी अज्ञात कारणावरून हॉलमध्ये गळफास घेतला. या घटनेमुळे संपूर्ण नागपूर पोलीस दलात शोककळा पसरली आहे.
Published : August 16, 2026 at 10:23 PM IST
नागपूर : नागपूर शहर पोलीस आयुक्त कार्यालयात अर्ज शाखेत कार्यरत असलेले सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर अंकुशराव झोल यांनी राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण नागपूर पोलीस दलात शोककळा पसरली आहे.
गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलीस वसाहतीत ज्ञानेश्वर झोल यांनी अज्ञात कारणावरून हॉलमध्ये गळफास घेतला. लक्षात येताच त्यांना तातडीनं उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु तेथील डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केलं. घटनेची माहिती मिळताच मृतकाची पत्नी पूजा ज्ञानेश्वर झोल यांच्या सूचनेवरून गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक खुटवळ यांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली असून पुढील चौकशी सुरू आहे.
साडेतीन वर्षांच्या जुळ्या मुलांचे छत्र हरपले : ज्ञानेश्वर झोल हे अत्यंत मनमिळाऊ, कर्तव्यदक्ष आणि प्रामाणिक अधिकारी म्हणून पोलीस दलात ओळखले जात होते. त्यांच्या अशा अचानक जाण्यानं पोलीस वतुर्ळात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि अवघ्या साडेतीन वर्षांची जुळी मुले (एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे.
अंत्यसंस्कार उद्या मूळगावी होणार : पोलिसांना घटनास्थळी कोणतीही सुसाईड नोट आढळली नसल्याची पोलिसांनी माहिती दिली आहे. ज्ञानेश्वर झोल यांनी आत्महत्या का केली, याचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. झोल यांच्या आत्महत्येमागे नेमका कोणता तणाव होता, याचा पोलिसांकडून शोध सुरू केला आहे. मनमोकळ्या स्वभावाच्या झोल यांनी टोकाचं पाऊल का उचललं, यामुळे सहकाऱ्यांमध्येही हळहळ व्यक्त केली जात आहे. नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये शवविच्छेदन केल्यानंतर त्यांचे पार्थिक जालना जिल्ह्यातील मुळ गावी नेण्यात आलं आहे. उद्या त्यांच्यावर कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
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