बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यामध्ये आणखी तिघांना अटक, कारवाईत पडला होता खंड
राज्यातील संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडवणाऱ्या ‘बनावट शालार्थ आयडी' घोटाळ्यामध्ये (Bogus School ID Scam) आणखी तिघांना अटक करण्यात आली आहे.
Published : November 20, 2025 at 1:06 PM IST
नागपूर : बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्यामध्ये (Bogus School ID Scam) आणखी तिघांना नागपूर पोलिसांनी अटक केली आहे. ऑनलाईन शालार्थ प्रणालीचा गैरवापर करून अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केल्याच्या प्रकरणी सायबर शाखेने ही कारवाई केली आहे. महत्वाचं म्हणजे बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासात बऱ्याच खंडानंतर पुन्हा एकदा सक्रिय झालेल्या सायबर शाखेने तीन कनिष्ठ लिपिकांना अटक केल्यानंतर या घोटाळ्यात सहभागी आरोपींची धाकधूक वाढली आहे.
अटक केलेल्या तीन लिपिकांची नावे : भांडेवाडी भागात असलेल्या चरणदास प्रायमरी शाळेतील कनिष्ठ लिपीक जगदीश दिनकरराव ढेंगे, जगन्नाथ पब्लिक शाळेतील कनिष्ठ लिपीक यशवंत धकाते आणि वाठोडा लेआऊटमधील विद्या विकास उच्च प्राथमिक शाळेतील कनिष्ठ लिपीक अक्षय संजय मांडे अशी सायबर शाखेने अटक केलेल्या तीन लिपिकांची नावं आहेत.
बनावट शालार्थच्या आधारे मिळवली नोकरी : या प्रकरणात विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी रविंद्र ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या तक्रारीवरून सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचा तपास राज्यपातळीवरील विशेष तपास पथकाकडून सुरू आहे. तपासादरम्यान तीन कनिष्ठ लिपिकांनी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापक, तत्कालिन शिक्षणाधिकारी आणि तत्कालिन शिक्षण उपसंचालकांशी संगनमत करून बनावट शालार्थ ओळखपत्र तयार करून नोकरी मिळवली. त्यानंतर वेतन घेत त्यांनी शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक केली.
आत्तापर्यंत २४ आरोपींना अटक : शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील अटकेतील आरोपींची संख्या आता एकूण २४ इतकी झाली आहे. यात तीन शिक्षण उपसंचालक, तीन शिक्षणाधिकारी, एक वेतन अधीक्षक, तीन मुख्याध्यापक, दोन शाळा संचालक, तीन सहायक शिक्षक, सहा लिपीक आणि तीन कनिष्ठ लिपीकांचा समावेश आहे.
आणखी उघडकीस येणार मोठे जाळे? : मध्यंतरीच्या काळात नागपूर पोलिसांनी शालार्थ घोटाळ्यातील तपासात अटकेची धडक कारवाई सुरू केली होती. शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात बोगस नियुक्त्या झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तपास यंत्रणेकडून घोटाळ्यात सहभागी आणखी आरोपींची नावं समोर येण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात असताना, अचानक संपूर्ण कारवाईला ब्रेक लागला होता. राजकीय हस्तक्षेपामुळं तपासाला ब्रेक लागल्याचं बोललं जात होतं. मात्र, अचानक नागपूर सायबर सेलने आरोपींच्या अटकेची कारवाई सुरू केल्यानं आरोपीचे धाबे मात्र, दणाणले आहेत.
