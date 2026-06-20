एनटीएचा भोंगळ कारभार, नागपुरातील विद्यार्थ्याला आलं अबुधाबीचं सेंटर
एनटीएचा पुन्हा एकदा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. नागपुरातील एका विद्यार्थ्याला थेट अबुधाबीचं सेंटर देण्यात आले आहे.
Published : June 20, 2026 at 10:50 AM IST|
Updated : June 20, 2026 at 11:08 AM IST
नागपूर - एनटीएचा पुन्हा एकदा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. नागपुरातील एका विद्यार्थ्याला थेट अबुधाबीचं सेंटर देण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्याने नागपूर-वर्धा हे सेंटर निवडले असताना त्याला अबुधाबीचं सेंटर देण्यात आल्याचा दावा त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
अबुधाबी येथील परीक्षा केंद्र दिले - प्रश्नपत्रिका फुटीनंतरही नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीचा (NTA) कारभार सुधारला नसल्याचं समोर आलं आहे. नीट पेपर लीकवरून वातावरण तापलं आहे. पालक, विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यानंतर 21 जून रोजी आता री-नीट परीक्षा होत आहे. पण गोंधल थांबलेला नाही. एजन्सीने नागपूरमधील अब्दुल्लाह नावाच्या एका विद्यार्थ्याला 21 जून रोजी होणाऱ्या NEET पुनर्परिक्षेसाठी थेट संयुक्त अरब अमिरात या देशातील अबुधाबी येथील परीक्षा केंद्र दिले आहे. NTA ने देशातील विद्यार्थ्याला थेट परदेशातील परीक्षा केंद्र दिल्याने पालक आणि विद्यार्थ्याची भांबेरी उडाली आहे.
NEET परीक्षेची तयारी करणाऱ्या अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब याच्या कुटुंबीयांचा दावा आहे की, 21 जून रोजी होणाऱ्या NEET-UG पुनर्परीक्षेसाठी त्याला अबुधाबीमधील एका शाळेत परीक्षा केंद्र देण्यात आलं आहे.
विद्यार्थ्याचे वडील काय म्हणाले? - त्याचे वडील मोहम्मद तालिब म्हणले, "काल दुपारी 4 वाजता प्रवेशपत्र (अॅडमिट कार्ड) डाऊनलोड केल्यानंतर आम्हाला समजलं की परीक्षा केंद्र अबुधाबीमधील एक शाळा असल्याचं नमूद केलं होतं. आम्हाला मोठा धक्काच बसला, कारण आम्ही पसंतीच्या पर्यायांमध्ये तसा कोणताही पर्याय निवडला नव्हता. आम्ही हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधला. त्यांनी आम्हाला ईमेल पाठवण्यास सांगितले. आम्ही ईमेल पाठवल्यावर आम्हाला फोन आला की, शनिवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत आम्हाला नवीन प्रवेशपत्र दिले जाईल. आम्ही पसंतीसाठी 3 जिल्ह्यांचे पर्याय दिले होते, पण आता आमची मागणी आहे की नागपूर हेच परीक्षा केंद्र म्हणून मिळावे, कारण मुलगा खूप दबावात आहे.
विद्यार्थी परीक्षेस बसण्यास तयार नाही - ते पुढे म्हणतात, दुसऱ्या कोणत्याही जिल्ह्यात जाण्यासाठी आता वेळ नाही. काल मुलगा खूप रडला. त्याला परीक्षाच द्यायची नव्हती. पण, त्याच्या आईने त्याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. जर तो तयार झाला, तरच तो परीक्षा देईल. त्याच्याकडे पासपोर्टही नाही.