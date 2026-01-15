महापालिका निवडणूक : मोहन भागवत यांनी बजावला मतदानाचा हक्क, ‘अव्हेलेबल बेस्ट’ निवडण्याचा मतदारांना सल्ला
नागपुरात सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सकाळीच मतदानाचा हक्क बजावला.
Published : January 15, 2026 at 8:59 AM IST
नागपूर : राज्यातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांसाठी आज (15 जानेवारी) मतदानाला सुरुवात झाली आहे. नागपुरात देखील सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात झाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सकाळीच मतदानाचा हक्क बजावला. त्यांनी नागपूरच्या महाल भागातील नाईट स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज येथील मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केलं. यावेळी तेथील नागरिकांनी त्यांच्याशी संवादही साधला.
'लोकशाहीत मतदान केलंच पाहिजे' : मतदानानंतर बोलताना मोहन भागवत म्हणाले की, लोकशाहीच्या रचनेत मतदान ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असून ते प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. आपल्याला जो उमेदवार योग्य वाटतो, त्याला मत देणं गरजेचं आहे.
मतदानाबाबत निवडणूक आयोगही सातत्यानं जनजागृती करत असतो आणि आम्हीही लोकांना मतदानासाठी प्रेरित करत असतो. याचा परिणाम कधी होईल, हे नंतर दिसेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
‘अव्हेलेबल बेस्ट’ निवडा- भागवत : ‘अव्हेलेबल बेस्ट’ निवडण्याचा सल्ला देताना सरसंघचालक म्हणाले की, नोटा म्हणजे सर्व उमेदवारांना नकार देणं. मात्र, उपलब्ध पर्यायांमधून सर्वोत्तम उमेदवाराची निवड करणं आवश्यक आहे. अराजक म्हणजे राजा नसलेली स्थिती, आणि ती सर्वांत वाईट असते, असं महाभारतातही सांगितलं आहे. त्यामुळे उपलब्ध पर्यायांमधून सर्वोत्तम उमेदवार निवडला पाहिजे. जेव्हा आपण कोणालाही निवडत नाही, म्हणजेच नोटाचा वापर करतो, तेव्हा अप्रत्यक्षपणे नको असलेल्या उमेदवारालाच मदत होत असते, असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.
नागपुरात 993 उमेदवार रिंगणात : नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीत एकूण 993 उमेदवार रिंगणात असून, मुख्य लढत भाजपा विरुद्ध काँग्रेस अशी असली तरी महायुती व महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष तसेच, अपक्ष उमेदवार प्रस्थापितांचं गणित बिघडवू शकतात, असं चित्र आहे.
मतदान केंद्रांवर तसेच, शहरात कडक पोलीस बंदोबस्त : मतदानापूर्वी नागपूर शहरातील विविध भागांत पैसे वाटपाच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. तसेच भाजपाचे उमेदवार भूषण शिंगणे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर आज कडक पोलीस बंदोबस्तात मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे.
नागपुरात प्रभाग किती? : दरम्यान, नागपुरात सकाळी साडे सात वाजल्यापासून मतदानास सुरुवात झाली आहे. नागपूर शहरात एकूण 38 प्रभाग असून, त्यापैकी 37 प्रभाग चार सदस्यीय तर एक प्रभाग तीन सदस्यीय आहे. नागपूरकरांना एकूण 151 नगरसेवकांची निवड करायची आहे.
निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पडावी यासाठी शहरात सुमारे 16 हजार निवडणूक कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले असून, 5 हजार पोलीस कर्मचारी तैनात ठेवण्यात आले आहेत.
नागपूर महानगरपालिकेत एकूण 24 लाख मतदार : नागपूर महानगरपालिकेत एकूण 24 लाख 83 हजार 112 मतदार आहेत. यामध्ये 12 लाख 26 हजार 690 पुरुष मतदार, 12 लाख 56 हजार 166 महिला मतदार तसेच 256 इतर मतदारांचा समावेश आहे.
महानगरपालिकेतील मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी शहरात एकूण 3,004 मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 321 मतदान केंद्रे संवेदनशील घोषित करण्यात आली असून, या केंद्रांवर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. तसेच पोलिसांची कडक नजर या मतदान केंद्रांवर असणार आहे.
महिला कर्मचाऱ्यांचं 'पिंक बुथ' : निवडणुकीसाठी नागपूर शहरातील प्रत्येक झोनमध्ये एक मतदान केंद्र पूर्णतः महिला निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडून संचलित करण्यात येणार आहे. या मतदान केंद्रांना 'पिंक बुथ' असे संबोधण्यात येणार आहे.
दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 'आदर्श बुथ' : तसेच, प्रत्येक झोनमध्ये एक मतदान केंद्र सर्व सोयीसुविधांनी सज्ज करण्यात आलं असून, त्यांना आदर्श बुथ असे नाव देण्यात आले आहे. शहरातील मतदानाचे प्रमाण वाढावे तसेच महिला मतदारांचा सहभाग वाढावा यासाठी या विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
आदर्श बुथमध्ये मतदारांसाठी आवश्यक सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रांवर रॅम्पची व्यवस्था करण्यात आली असून, दिव्यांग मतदारांसाठी व्हीलचेअरची सुविधाही उपलब्ध असणार आहे.
हेही वाचा