नागपूर पालिकेची निवडणूक काँग्रेससाठी अस्तित्वाची लढाई, सक्षम उमेदवाराचा घेतला जातोय शोध

नागपूर शहरातील सहा विधानसभा मतदारसंघानिहाय मुलाखती घेतल्या जात आहेत. शुक्रवारी तीन तर, शनिवारी उर्वरित तीन विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत.
नागपूर : नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीची जय्यत तयारी राजकीय पक्षांनी सुरू केलीय. गेल्या ३ दिवसांपासून भाजपानं इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यास सुरूवात केलीय. तसंच काँग्रेसनं देखील इच्छुकांची मुलाखती घेण्यास शुक्रवारपासून सुरूवात केलीय. महानगरपालिकेत भाजपा विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत होणार असल्याचं चित्र दिसत आहे.
काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू - नागपूर शहरातील सहा विधानसभा मतदारसंघानिहाय मुलाखती घेतल्या जात आहेत. शुक्रवारी तीन तर, शनिवारी उर्वरित तीन विधानसभा मतदारसंघाच्या प्रभागातील इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. सर्वात आधी काँग्रेसच्या इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी झाल्यानंतर मित्रपक्षांशी चर्चा करणार असल्याचे काँग्रेस शहराध्यक्ष व आमदार विकास ठाकरे यांनी स्पष्ट केलंय. काँग्रेसकडून निरीक्षक माजी आमदार रणजित कांबळे, शहराध्यक्ष व आमदार विकास ठाकरे, अभिजित वंजारी, माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी, प्रफुल गुडदे पाटील यांनी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. १५१ जागांसाठी एक हजारपेक्षा जास्त इच्छुक असल्याचं विकास ठाकरे यांनी सांगितलं.
भाजपाला सत्तेपासून दूर करायचंय - नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये गेल्या १८ वर्षांपासून अपराजित राहिलेल्या भाजपाला पराभूत करण्याच्या उद्देशानंच काँग्रेसनं जोरदार मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केलीय. यावेळी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचं उद्दिष्ट काँग्रेसकडून निश्चित करण्यात आलंय. त्यामुळं पुढील काही दिवस काँग्रेस पक्षाचे नेते भाजपाला टक्कर देऊ शकतील अश्या सक्षम उमेदवाराचा शोध घेणार असल्याची माहिती विकास ठाकरे यांनी दिली.
मित्रपक्षांना बघावी लागणार वाट - नागपूर महानगरपालिका निवडणूक काँग्रेसच्या नेतृत्वात महाविकास आघाडी लढणार अशीच चर्चा जोर धरत असताना काँग्रेसनं सर्वच १५१ जागांवर मुलाखती सुरु केल्या आहेत. त्यामुळं शिवसेना - उबाठा आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला काँग्रेसच्या पुढील भूमिकेची वाट बघावी लागेल हे स्पष्ट झालंय.
भाजपा विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत - नागपूर महानगरपालिकेत भाजपा विरुद्ध काँग्रेस अशीच थेट लढत होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून भाजपा व काँग्रेस हे पारंपरिक विरोधक राहिले आहेत. भाजपा आणि काँग्रेस वगळता कोणता पक्ष नागपुरात आपला जम बसवू शकलेलाच नसल्यानं या दोन प्रमुख पक्षांकडून उमेदवारी मिळवण्याचा इच्छुकांचा आटोकाट प्रयत्न दिसतोय.
