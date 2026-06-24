नाल्यात अस्वच्छता पसरविणाऱ्यांवर आता थेट एफआयआर; नागपूर महापालिका प्रशासनाचे निर्देश
नाल्यात कचरा साचल्यानं शहरातदेखील स्वच्छतेचा प्रश्न उपस्थितहोत आहे. अशा स्थितीत नागपूर महानगरपालिकेनं अस्वच्छता पसरविणाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Published : June 24, 2026 at 8:16 PM IST|
Updated : June 24, 2026 at 8:54 PM IST
नागपूर- शहरातील नदी, नाल्यांमध्ये सर्रास कचरा फेकला जातो. त्यामुळे नाले आणि सिव्हर लाईन तुंबण्याची समस्या निर्माण होते. समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मनपाचे लक्ष्मीनगर आणि धरमपेठ झोन कार्यालयात नगरसेवक आणि मनपा अधिकाऱ्यांची अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. नाल्यात अस्वच्छता पसरविणाऱ्यांवर आता थेट गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कडक कारवाईचे निर्देश:-पावसाळ्याला सुरुवात झाली आहे. मनपाकडून पावसाळ्यापूर्वीची नदी, नाल्यांची संपूर्ण स्वछता पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, पावसाळ्यात नागपूर शहरातील अवैध बांधकाम आणि अतिक्रमण वाढलं आहे. त्यामुळे बैठकीत नाल्यात कचरा टाकणाऱ्यांवर आणि वारंवार अतिक्रमण करणाऱ्यांवर पोलिसांत थेट एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मटण मार्केटसह इतर सर्व प्रकारच्या अवैध अतिक्रमणांवर कडक कारवाई करून संबंधितांचे साहित्य जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. शहरातील सिव्हर लाईन चोकेजची समस्या सोडवण्यासाठी सर्व दहाही झोनकरिता प्रत्येकी किमान 1 याप्रमाणे 10 नवीन मशीनची व्यवस्था करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.
वारंवार अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई:- स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी-वखरे यांनी अवैध बांधकाम आणि अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला. मनपाकडून कारवाई झाल्यानंतरही अतिक्रमणधारक पुन्हा त्याच जागी ठाण मांडतात. विशेषतः लक्ष्मीनगर झोनमध्ये अनेक ठिकाणी अवैध मटण मार्केट सुरू झाल्यानं नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर तात्काळ आणि कडक कारवाईची गरज असून, अतिक्रमण विरोधी मोहिमेदरम्यान स्थानिक नगरसेवक आणि पोलिसांना विश्वासात घेऊन त्यांचे सहकार्य घेण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
मिशन 100 दिवस' उपक्रमाची अंमलबजावणी:- लक्ष्मीनगर झोन समिती सभापती लक्ष्मी यादव यांनी नालेसफाईच्या कामात नगरसेवकांच्या सूचनांकडे गांभीर्यानं लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. नाल्याची सफाई केल्यानंतर गलिच्छ कचरा नाल्याच्या बाजूलाच अनेक दिवस पडून राहतो, याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नाल्यात कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, तसेच 'मिशन 100 दिवस' उपक्रमाची अंमलबजावणी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि प्रभावीपणे केली जावी, अशी त्यांनी सूचना केली. याशिवाय शासनाकडून मनपाच्या कोट्यात 5 नवीन सिव्हेज चोकेज क्लिनिंग मशीन मिळणार आहेत. प्रत्येक झोनमध्ये किमान 2 मशीन उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, घनकचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीच्या अनियंत्रित कारभारावर आणि कचरा संकलन गाड्या वेळेवर येत नसल्याबद्दल कंपनीविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी नगरसेवकांनी केली. तसेच उद्यानांमधील बंद दिवे, गल्लीबोळांतील भटक्या कुत्र्यांचा सुळसुळाट आणि 'अमृत-2' योजनेची जलवाहिनी टाकताना नागरिकांना होणारा त्रास याकडे नगरसेवकांकडून आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले.
समस्या जागेवरच सोडवण्यासाठी- नागपूर मनपाचे आयुक्त डॉ. विपीन यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना नगरसेवकांसोबत समन्वय ठेवून आणि त्यांना विश्वासात घेऊन काम करण्याचे आदेश दिले. शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था राखत अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कोणतीही गय न करता कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नागरिकांच्या समस्या जागेवरच सोडवण्यासाठी आता प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारी सर्व झोन कार्यालयांमध्ये 'नागरिक तक्रार निवारण दिन' आयोजित करण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्तांनी बैठकीत दिली. याशिवाय शाळा, उद्याने, मैदाने, बाजारपेठ, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे आणि स्मशानभूमीच्या स्वच्छतेसाठी प्रत्येक आठवड्यात विशेष स्वच्छता मोहीम राबवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
- नागपूर महानगरपालिकेच्या लक्ष्मीनगर झोन कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मनपाचे स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी वखरे, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन यांच्यासह लक्ष्मीनगर झोन सभापती तारा (लक्ष्मी) यादव,अतिरिक्त आयुक्त मुरुगानंथम एम, प्र.अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम, यांच्यासह लक्ष्मीनगर झोनचे सहायक आयुक्त धनंजय जाधव यांच्यासह नगरसेवक उपस्थित होते.